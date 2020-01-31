Украина должна пойти по стопам Германии и слезть с «газовой иглы» зарубежных поставщиков, получив возможность самостоятельно выбирать источники закупки голубого топлива

С такой инициативой выступает председатель Елизаветовского сельсовета Максим Голосной, пишет Знай.юа. Он пытается в одиночку бороться с оффшорными газовыми компаниями Кипра. Судебные разбирательства по этому вопросу длились целых три года, однако в итоге Голосной проиграл.

Так, Апелляционный суд запретил его поселку самостоятельно выбирать поставщиков газа, тем самым обязав закупать топливо у «левых» компаний, которые сами занимаются перепродажей чужого газа. Очевидно, что деньги от таких сделок идут никак не в бюджет Украины.

Голосной приводит в пример Германию, которая занимает ведущие позиции в Европе, и одна из первых отказалась от закупок зарубежного газа. Председатель сельсовета также апеллирует к ст. 13 Конституции Украины:

«Для окончательной победы нам нужно восстановить конституционный порядок и запретить деятельность «оффшорных компаний», как это сделала Германия», - заявляет он.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы разгневаны после получения новых платежек за газ. Так, в сети Facebook появился пост украинки, в котором она поделилась своими возмущениями после получения платежки из газконторы. Женщину разозлило, что ей начислилили дополнительные деньги за доставку газа.

Она назвала такую ситуацию просто обдираловкой простых украинцев. Сообщение женщины просто взорвало сеть, оно собрало 20 тысяч лайков и множество комментариев.

"Газовая контора когда вы бляха-муха понажираетесь? Почему мы украинский народ должны платить за какую-то фигню потому, что вам так захотелось! Когда вы перестанете обдирать несчастный народ. И, еще доставка газа, когда мы за газ платим каждый месяц. Власти обратите на это внимание", - возмутилась украинка.

По словам женщины, она понимает, что в цивилизованных европейских странах за все нужно платить. Но добавляет, что люди там получают соответствующую пенсию и зарплату.

Напомним, украинцам вручили новые платежки за газ, цифры доводят до слез.

Как сообщала Politeka, одесситов заставят по-новому платить за газ: "даже если не пользовались".

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