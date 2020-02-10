У многих украинцев существует проблема нехватки стажа, которую можно решить его покупкой, пишет "Апостроф"
Пенсионная реформа в Украине предусматривает, что украинцам до 2028 года нужно будет иметь 35 лет страхового стажа для выхода на пенсию. Далеко не у всех он есть из-за нелегальных заработков и зарплат в конвертах.
Предполагается, что к 2028 году почти половина пенсионеров не будут иметь необходимого стажа. Это при условии, что государство вновь не надумает увеличить его.
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Выходом может стать "покупка" недостающего стажа. Закон предусматривает, что граждане могут приобрести до 5 лет стажа, заплатив за каждый год около 25 тысяч гривен.
Стоимость покупки стажа рассчитана по формуле, исходя из размера единого социального взноса, который на сегодняш достиг 1039 гривен: Стаж = ЕСВ * Коэффициент * Количество месяцев.
Коэффициент зависит от количества необходимых лет: для одного года – 2, для двух – 1.8, для трех – 1.6, для четырех – 1.4 и для пятерых – 1.2. Например, покупка 1 года стажа будет стоить: ЕСВ (1039) * Коэффициент (2) * Количество месяцев (12) = 24 936 гривен.
По этой же формуле 5 лет стажа обойдется в 74 808 гривен. Сумма, которую потянет далеко не каждый украинец. Впрочем, украинцам без стажа стоит понимать, что данны расценки актуальны только до 1 июля 2020, после чего должна вырасти минимальная зарплата и соответственно увеличится и размер ЕСВ (единого социального взноса). Так что в будущем стоимость стажа будет только расти.
Для тех, у кого сейчас нет денег заплатить все и сразу, существует возможность купить стаж в рассрочку. Однако важный аспект состоит в том, что пенсию не начнут выплачивать, пока не будет оплачена вся сумма за стаж.
Для того покупки страхового стажа и добровольной уплаты ЕСВ, нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства и предоставить список документо:
Заявление, что вы добровольно хотите поучаствовать в системе социального страхования;
копию трудовой книжки;
выписку из системы персонифицированного учета (ОК-5);
Копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.
Оплата должна быть проведена в 10-дневный срок после подписания соглашения. Известно, что за первые 9 месяцев прошлого года услугой воспользовалось 3 215 украинцев.
Напомним, с 1 апреля на пенсию смогут выходить те женщины, которые достигли возраста 59,5 лет. Следующее повышение пенсионного возраста ожидается в 2021 году – женщины смогут пойти на отдых в 60 лет.
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