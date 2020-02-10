У многих украинцев существует проблема нехватки стажа, которую можно решить его покупкой, пишет "Апостроф"

Пенсионная реформа в Украине предусматривает, что украинцам до 2028 года нужно будет иметь 35 лет страхового стажа для выхода на пенсию. Далеко не у всех он есть из-за нелегальных заработков и зарплат в конвертах.

Предполагается, что к 2028 году почти половина пенсионеров не будут иметь необходимого стажа. Это при условии, что государство вновь не надумает увеличить его.

Выходом может стать "покупка" недостающего стажа. Закон предусматривает, что граждане могут приобрести до 5 лет стажа, заплатив за каждый год около 25 тысяч гривен.

Стоимость покупки стажа рассчитана по формуле, исходя из размера единого социального взноса, который на сегодняш достиг 1039 гривен: Стаж = ЕСВ * Коэффициент * Количество месяцев.

Коэффициент зависит от количества необходимых лет: для одного года – 2, для двух – 1.8, для трех – 1.6, для четырех – 1.4 и для пятерых – 1.2. Например, покупка 1 года стажа будет стоить: ЕСВ (1039) * Коэффициент (2) * Количество месяцев (12) = 24 936 гривен.

По этой же формуле 5 лет стажа обойдется в 74 808 гривен. Сумма, которую потянет далеко не каждый украинец. Впрочем, украинцам без стажа стоит понимать, что данны расценки актуальны только до 1 июля 2020, после чего должна вырасти минимальная зарплата и соответственно увеличится и размер ЕСВ (единого социального взноса). Так что в будущем стоимость стажа будет только расти.

Для тех, у кого сейчас нет денег заплатить все и сразу, существует возможность купить стаж в рассрочку. Однако важный аспект состоит в том, что пенсию не начнут выплачивать, пока не будет оплачена вся сумма за стаж.

Для того покупки страхового стажа и добровольной уплаты ЕСВ, нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства и предоставить список документо:

Заявление, что вы добровольно хотите поучаствовать в системе социального страхования;

копию трудовой книжки;

выписку из системы персонифицированного учета (ОК-5);

Копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Оплата должна быть проведена в 10-дневный срок после подписания соглашения. Известно, что за первые 9 месяцев прошлого года услугой воспользовалось 3 215 украинцев.

Напомним, с 1 апреля на пенсию смогут выходить те женщины, которые достигли возраста 59,5 лет. Следующее повышение пенсионного возраста ожидается в 2021 году – женщины смогут пойти на отдых в 60 лет.

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