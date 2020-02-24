Державний ПриватБанк звинуватили у неправомірному нарахуванні заборгованості

Свою історію на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, він взяв кредит у розмірі 500 гривень ще у 2008 році, але змушений оплачувати досі.

"Брав кредит у 2008 році — 500 грн. У 2008-2009 роках вираховували за 50 грн з зарплатної картки, а у 2009 році закрили карту — в банку перерізали, потім філія Приват банку закрилася і довідку про закриття ніхто не дав. В 2016 році, працюючи на одному з підприємств, де зарплата йшла через Приватбанк, ви зняли 1701 грн за два місяці без всяких попереджень", - поскаржився незадоволений клієнт.

Чоловік також зазначив, що змушений звертатися до суду, оскільки йому надходять погрози від співробітників Приватбанку.

"З 2018 р. я перебуваю в "чорному списку" Вашого банку і постійно отримую погрози "заплати". Де Ваша совість? Ви навіть виписку не надаєте. А з мене без підстави вимагаєте. До зустрічі в суді", - резюмував незадоволений клієнт у своєму негативному відкликання.

"Дозвольте, будь ласка, нам докладно розглянути Ваш випадок і розібратися в ситуації. Для цього ми запросили в особистому повідомленні Ваш контактний номер", - лаконічно відреагував на скаргу представник націоналізованого Приватбанку.

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