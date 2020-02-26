Курс валют в Україні 26 лютого неприємно здивує всіх, долар і євро почнуть новий прорив

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, 100 доларів обійдуться в 2453,07 гривень (+3,12). Аналогічною ситуація буде і з курсом євро – 2660,35 за сто купюр (+9,26).

Уточнюється, що до середини вівторка, 25 лютого, 100 доларів торгувалися за курсом 2452,77 гривень.

Як повідомлялося раніше, умови для зміцнення курсу гривні склалися на сьогоднішній день просто вдало.

"Курс гривні залежить від світової економіки, але, поки умови торгівлі для України просто ідеальні. Ситуація в останні пару місяців поліпшується. У нас зростає вартість товарів, які продає Україна, а падає вартість товарів, які купує Україна. В першу чергу - це газ і нафта. Тому для гривні, поки все прекрасно", - зазначив експерт, додавши, що все може змінитися з-за світової економіки.

Крім того, він розповів, чому відбулося зміцнення гривні відносно до долара.

"Гривня зміцнюється за рахунок того, що у нас хороший грошовий баланс. У нас більше грошей в країну заходить, ніж виходить. Мова не тільки про облігації. Наприклад, у минулому році до нас зайшло 4 мільярди інвесторів. Гроші інвесторів могли стати тригером, але головне - це все ж позитивний платіжний баланс. Торговий баланс у нас залишається в мінусі, але це лише частина платіжного балансу, який глобально працює у нас в плюсі", - розповів Фурса.

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