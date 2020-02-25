Стало відомо, які нові гроші скоро будуть запущені в обіг в Україні

Про це пише портал 24.

Як відомо, вже сьогодні, 25 лютого, в обіг запускають оновлену банкноту номіналом 200 гривень.

Сучасні технології дозволяють досить легко підроблювати паперові гроші. Зараз фальшивки буквально заполонили Україну.

Їх можна отримати в магазині, на ринку і навіть у банку, тому експерти вирішили убезпечити українців: вони працюють над удосконаленням сучасних засобів протидії шахрайству і виробництву фальшивих грошей.

Купюри з оновленим захистом за своїм дизайном успадковують банкноти нового покоління гривні – номіналами 20, 100, 500 і 1000 гривень. Таким чином, НБУ завершить оптимізацію поточного номінального ряду. Ця оптимізація тривала з 2014 року.

Якщо сьогодні в обіг запустять купюру в 200 гривень, то влітку в обігу з'являться нові монети номіналом 10 гривень.

Але українцям, як розповідають експерти, не варто лякатися, адже в майбутньому розраховуватися можна буде одночасно як старими банкнотами, так і новими монетами. Тобто, паперові 1, 2, 5 і 10 гривень не будуть вилучати з обігу, тому ними будуть розраховуватися, поки паперові гроші не зіпсуються.

Але є і такі аналітики, які впевнені, що НБУ оновлює гроші через інфляцію в країні.

За словами Андрія Блінова, зміна банкнотно-монетного ряду – реакція на інфляцію, яка досить давно відбулася. І як приклад він навів 2006 рік, коли НБУ випустив найбільшу банкноту номіналом 500 гривень.

"Треба розуміти: випуск банкнот більшого номіналу не означає інфляцію в майбутньому, а в минулому", - пояснив він.

НБУ планує привести скоригований банкнотно-монентний ряд до 12 одиниць. Скоро буде шість банкнот 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень. Відповідно, буде стільки ж монет.

Але регулятор може також оновлювати гроші, оскільки вони швидко "старіють".

"Дрібні банкноти зношуються буквально за рік-два, монети можуть перебувати в обігу і 10-20 років, без втрат зовнішнього вигляду. Це світова практика. Додам, що є і економічна складова собівартості – у нас монети 1, 2, 5, 10 гривень недорогі сучасні сталеві з гальванопокриттям нікелем", – резюмував Млинців у спілкуванні з журналістами.

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