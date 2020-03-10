Стало известно, какие изменения будут внесены в налоговое законодательство в 2020 году

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, нынешняя система налогооблажения предусматривает единую ставку налога для всех украинцев - 18%.

Не так давно в Раду внесли законопроект, которым предлагают перейти на более прогрессивную систему. Суть заключается в том, что повышенный налог платят те украинцы, которые зарабатывают больше.

В документе сказано, что налоговая ставка будет повышена тем гражданам, если они зарабатывают более, чем 10 минималок.

Ставка в таком случае будет составлять 36%, что в два раза больше стандартной. А если уровень дохода выше "минималки" в 20 раз, то и ставка увеличится сразу в три раза.

Согласно статистике, большинство украинцев увеличение налога не затронет, так как средняя зарплата в стране составляет 11 тысяч гривен.

Те украинцы, которые получают доход в размере пяти минималок и меньше, могут ожидать изменения. В Раде также зарегистрировали законопроект, в котором говорится о том, что на доход, который не превышает 5 "минималок", ставка будет уменьшена с 18% до 15%.

"Каждая из двух существующих моделей - прогрессивной и с единой ставкой - имеет свои преимущества и недостатки, которые учитывают не только чисто "математику", но и момент социальной справедливости. Собственно, последний, как считается, лучше обеспечивает именно прогрессивная система налогообложения: зарабатываешь больше - платишь больше налога. Международная практика исходит из того, что те граждане, которым доходов хватает только на самое необходимое, должны платить минимум налогов (или вообще ничего). Те же, кто может позволить себе предметы роскоши, должны отдавать в бюджет половину и больше своих доходов", - объяснил все нюансы ведущий аналитик Виталий Власюк.

Ранее мы сообщали, что украинцев могут обязать декларировать свои доходы и уплачивать с них налоги, в том числе с денежных средств, перечисленных с одной банковской карты на другую.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 25% от суммы налога на первый раз и 50% – при повторном случае. К тому же сам налог таки придется тоже заплатить. Оказалось, что подобное - не новшество. В Налоговом Кодексе уже много лет прописано это правило, но мало кто его выполняет из-за слабого контроля со стороны фискальников.

Экономист Александр Охрименко подтвердил, что в Украине действительно подлежат налогу все доходы граждан. Вплоть до того, что подаренный букет цветов можно назвать "доходом".

Напомним, налог на недвижимость в Украине, за какое нарушение грозит крупный штраф.

Как сообщала Politeka, украинцы смогут вернуть уплаченные налоги, но повезет не всем: кто может рассчитывать на компенсацию.

Также Politeka писала, что Слуги народа решили содрать с украинцев больше налогов: новые жесткие законы уже в Раде