Раскрыты условия договора Украины с МВФ, срочное заявление Зеленского

Украина добилась увеличения помощи от МВФ с 5 до 8 миллиардов долларов, а также выполнила условия МВФ с принятием законов о земле и банках.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его информации, первый транш должен поступить в течение 15 дней.

Согласно договоренности, после подписания программы помощи от МВФ, Украина может рассчитывать уже в мае на первый транш в размере 2 млрд долларов.

Гривна отправила доллар в нокаут, НБУ снова изменил курс валют: к чему готовиться украинцам

Курс гривны заметно вырос по отношению к доллару по состоянию на 7 апреля

Соответствующий курс валют на вторник представил Национальный банк Украины.

Так, курс гривны укрепился на 13,5 копеек по отношению к доллару и почти на 18 копеек по отношению к евро. Такие цифры появились на сайте финансового регулятора 6 апреля.

Официальный курс валют от НБУ на 7 апреля составил:

– 100 долларов США – 2723,65гривен (-0,1365 грн)

– 100 евро – 2938,27 гривен (-0,1774 грн).

Продление карантина до конца мая: чем это обернется для украинцев и на сколько хватит денег

В Украине бизнес уже столкнулся с большими трудностями из-за карантина. Стало известно, сколько предприятий могут закрыться, если ограничительные меры будут продлены.

Степень готовности украинских компаний к работе в условиях карантина проверило исследовательское подразделение Advanter Group совместно с Украинским институтом будущего. Как показал опрос, большинство предприятий малого и среднего бизнеса в этом году ожидают падения своих доходов на 50%, а 28% компаний предполагают, что их доходы упадут на 60%.

Но для части предприятий продление карантина может обернуться настоящей бедой. Опрос показал, что 38% предприятий не имеют возможность продержаться более 2 месяцев в условиях карантина. При этом только 26% считают, что могут продержаться дольше 3 месяцев.

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