Из-за дефицита в Фонде соцстрахования из госбюджета были выделены дополнительные деньги безработным

Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития, передает Politeka.net.

Сообщается, что правительство выделило 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

В пресс-службе ведомства также добавили, что Кабмин постановлением определил порядок использования указанных средств.

Выделенные средства из государственного бюджета будут направлены на выплату:

пособия по безработице - 1,277 млрд грн;

повышенного минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн;

помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня;

выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было ранее;

пособие по частичной безработице - 4,723 млрд грн;

выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату сотрудникам, которым было сокращено рабочее время.

В министерстве добавили, что выделение средств, в первую очередь, поможет обеспечить помощь тем людям, которые уже потеряли работу. Помимо этого, выделение дополнительных средств поможет работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредит возможные увольнения.

Ранее мы рассказывали, что украинцам на карантине предусмотрены дополнительные выплаты. В частности, средства получат ФОПы первой и второй группы: на каждого ребенка до 10 лет предусматривается выплата в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет - 1779 гривен, для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен).

Более того, дополнительные выплаты получат украинцы, которые потеряли работу или не могут трудоустроиться во время карантина. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитывают несовершеннолетних детей, составит от 2800 до 3020 гривен

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