Закон о "пяти тысячах гривен", которым вносятся изменения в банковскую систему, вступил в силу 28 апреля

Согласно документу, понижается порог анонимных платежей (не требующих индентификации личности) - с 15 тыс. до 5 тыс. гривен.

Теперь, чтобы провести финансовую операцию на сумму, свыше пяти тысяч гривен, нужно предоставить свои документы для верификации. Исключением только являются коммунальные платежи, налоговые платежи и оплата по кредитам.

Появилась информация, что некоторые банки уже начали блокировать украинцам средства на счетах с сопутствующими вопросами. В частности, требовали документы – за что перечисляются деньги. Такое поведение банков пока еще не стало массовым.

Отметим, теперь информация о всех финансовых операциях клиентов будет известна не только банку, где операции проводились, но и другим банкам и субъектам финансового мониторинга. То есть банки смогут свободно делиться данными о клиентах.

К примеру, если сомнения вызовет одна операция, то о ней будут знать и другие банки. Кроме того, будет формироваться "черный список". В настоящее время еще нет четкой процедуры, как клиент может умудриться в него попасть. Дело в том, что законом оговаривается то, что финансовые организации могут сами устанавливать критерии. Также пока неясен вопрос, как выйти из этого списка.

Ранее мы сообщали, для того, чтобы осуществить перевод денег на сумму, превышающую 5 000 гривен, не используя банковскую карту, а через кассу, отныне нужно иметь при себе паспорт.

До конца 2020 года все терминалы обязаны оборудовать специальным устройством, которое благодаря специальной функции будет считывать документы.

Эксперт института GROWFORD Алексей Кущ, раскрыл детали новых правил. По его словам, внимание сотрудников банка привлечет следующая ситуация. Допустим, если человек проводил операции по 10 тысяч гривен, и внезапно - на 2 миллиона, то, безусловно, такую операцию могут назвать сомнительной. У клиента поинтересуются, для кого и зачем этот платеж предназначен, и если ответ не устроит, то транзакция будет заблокирована.

Напомним, что украинцев хотят оставить без налички на карантине.

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