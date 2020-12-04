Европейская комиссия разочарована бездействием Кабинета министров Украины относительно выполнения зеленого меморандума, подписанного с иностранными инвесторами, поскольку его положения не выполняются, а долги перед производителями зеленой электроэнергии растут

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии об имплементации реформ Украиной в рамках заключенного соглашения об ассоциации с ЕС.

В отчете напоминается, что в июне 2020 года правительство и некоторые отечественные и иностранные инвесторы подписали меморандум, охватывающий ряд обязательств с обеих сторон, в том числе обязательство украинских властей улучшить функционирование рынка электроэнергии. Позже, в июле, парламент принял закон № 810-IX, изменяющий схему поддержки и снижающий зеленые тарифы с 1 августа.

«Реализация других положений Меморандума откладывается, а долг рынка перед инвесторами за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии, растет с марта 2020 г. Эта ситуация может еще больше повлиять на инвестиционный климат в Украине», - подчеркивается в отчете.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%.

Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.