Премьер министр Денис Шмигаль заявил, что за 11 месяцев текущего года украинские АЭС выработали 52% всей электроэнергии, что сопоставимо цифрам прошлых лет

Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на Facebook премьера.

«Атомная энергетика и ее развитие были и остаются одним из приоритетов нашего Правительства», - отметил премьер-министр.

Также Шмигаль напомнил, что в следующем году Украина впервые откажется от хранения отработанного ядерного топлива в России. По его словам, это сэкономит украинским налогоплательщикам сотни миллионов долларов и уменьшит нашу зависимость от страны-агрессора.

Напомним, ранее ряд народных депутатов обвиняли Министерство энергетики в якобы желании искусственно ограничить производство электроэнергии на АЭС в соглашение ТЭС.

Подобные спекуляции, по информации НАЭК «Энергоатом» и Минэнерго, не нашли подтверждения и доля АЭС в структуре производства в текущем году полностью соответствует показателям 2015-2019 годов.