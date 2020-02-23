А самое страшное, что я узнал из телерекламы, это то, что бактерии живут под ободком унитаза, а размножаются в полости рта
Как любая женщина я, конечно, хочу новое платье. Но еще больше я хочу влезть в старое
***
— Как наше правительство может покончить с коррупцией?
— С помощью суицида.
***
— Господин депутат, как же вы заплатите за свои десятки квартир по новым тарифам?!
— А у меня субсидии…
***
— Ну, что ты думаешь о кандидатах в президенты?
— Это счастье, что выберут только одного!
***
Обещания политиков — это как чай в термосе: чем ближе дно, тем слаще.
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Россия – это такая страна, где вся внешняя политика ориентирована на развитие внутреннего туризма.
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Один депутат спрашивает другого:
— И чего нас все так ненавидят?
— И я этого не понимаю, мы вообще ничего не делаем…
***
Если ваш муж использует туалетную воду не по назначению, объясните ему, что надпись "For her" означает "Для неё", а не то, что он подумал...
***
«И не говори!» - политкорректная форма глагола «Заткнись!»
***
- A чего ты хочешь по жизни?
- Хочу ни хрена не делать и получать кучу денег.
- Опа! Так, первое у тебя уже получилось...
***
Она поняла, что свидание не задалось, когда он пришел с женой...
***
Мы приехали с ним на дачу, выпили по бокалу шампанского. И тут понеслось. От выпитого я стала сама не своя. Со страстью бросилась на грядки, переполола морковку и свеклу, окучила помидоры... Он сказал, что еще ни одна женщина не делала ему так хорошо!
***
- Жора, вы образованный человек. Скажите, почему у нас не просто борются с коррупцией, а объявляют ей войну?
- Это, Сёма, элементарно! На войне трофеи принято оставлять себе.
Напомним, российские следователи перешли на «новый» уровень: утюги определяют ложь по животу.
Как писала Politekа, в России сняли короткометражку о Майдане: посмотрели миллионы зомби.
Также Politeka сообщала, что из Госдумы посыпались странные угрозы в адрес США: воевать на яхтах поедут.