Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться





- Классные штаны.

- Спасибо, это пижамные.

- Почему ты ходишь в пижамных штанах по улице?

- Потому что они классные.



***

— Девушка, вас подвезти?

— Вот еще! Сразу лапать начнете!

— Ну что вы! А вдруг у вас коронавирус?!

— Могу маску надеть...

***

- Ой, а ты кто?

- Смерть!

- А почему в наушниках?

- Иду к твоему соседу с перфоратором!



***

- Представляешь, вчера вечером шла домой, и в темном переулке на меня напал маньяк!

- Какой ужас!

- Во-во! Именно это он мне и сказал.





***

— Вы не боитесь умереть от коронавируса?

— У меня кредиты в трех банках, меня откачают.



***

Огонь! Батарея! Пл-и-и! Ой, не пли, не пли!



***

В постели. Она:

- Ну, прошепчи мне на ухо что-нибудь очень грязное.

- Наша кухня.

***

Если вам кто-то должен денег — идите к нему домой, он сейчас там.

***

- Изя, почему нигде в мире так и не удалось построить коммунизм?

- Потому, Сема, что в процессе его строительства рано или поздно всегда кончается еда.



***

По-настоящему логичные люди уверены, что "стакан" - наполовину "ста", наполовину "кан".



Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.