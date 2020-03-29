Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться
- Классные штаны.
- Спасибо, это пижамные.
- Почему ты ходишь в пижамных штанах по улице?
- Потому что они классные.
***
— Девушка, вас подвезти?
— Вот еще! Сразу лапать начнете!
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— Ну что вы! А вдруг у вас коронавирус?!
— Могу маску надеть...
***
- Ой, а ты кто?
- Смерть!
- А почему в наушниках?
- Иду к твоему соседу с перфоратором!
***
- Представляешь, вчера вечером шла домой, и в темном переулке на меня напал маньяк!
- Какой ужас!
- Во-во! Именно это он мне и сказал.
***
— Вы не боитесь умереть от коронавируса?
— У меня кредиты в трех банках, меня откачают.
***
Огонь! Батарея! Пл-и-и! Ой, не пли, не пли!
***
В постели. Она:
- Ну, прошепчи мне на ухо что-нибудь очень грязное.
- Наша кухня.
***
Если вам кто-то должен денег — идите к нему домой, он сейчас там.
***
- Изя, почему нигде в мире так и не удалось построить коммунизм?
- Потому, Сема, что в процессе его строительства рано или поздно всегда кончается еда.
***
По-настоящему логичные люди уверены, что "стакан" - наполовину "ста", наполовину "кан".
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