Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться

- Классные штаны.
- Спасибо, это пижамные.
- Почему ты ходишь в пижамных штанах по улице?
- Потому что они классные.

***

— Девушка, вас подвезти?

— Вот еще! Сразу лапать начнете!

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— Ну что вы! А вдруг у вас коронавирус?!

— Могу маску надеть...

***

- Ой, а ты кто?
- Смерть!
- А почему в наушниках?
- Иду к твоему соседу с перфоратором!

***

- Представляешь, вчера вечером шла домой, и в темном переулке на меня напал маньяк!
- Какой ужас!
- Во-во! Именно это он мне и сказал.

***

— Вы не боитесь умереть от коронавируса?

— У меня кредиты в трех банках, меня откачают.


***

Огонь! Батарея! Пл-и-и! Ой, не пли, не пли!

***

В постели. Она:

- Ну, прошепчи мне на ухо что-нибудь очень грязное.

- Наша кухня.

***

Если вам кто-то должен денег — идите к нему домой, он сейчас там.

***

- Изя, почему нигде в мире так и не удалось построить коммунизм?
- Потому, Сема, что в процессе его строительства рано или поздно всегда кончается еда.

***

По-настоящему логичные люди уверены, что "стакан" - наполовину "ста", наполовину "кан".


Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.