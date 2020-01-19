Вот ходишь по музеям современного искусства, и душа радуется — оказывается, я в детстве не так уж плохо рисовал!
– Алло! Это я в морг попал?
– Нет, пока только дозвонились...
***
Мужик в фуфайке, грязный, небритый, подходит к телеге с навозом, впрягается вместо лошади в телегу и тянет. Тянет, падает в грязь, встает, снова тянет... С большим трудом вытягивает телегу на шоссе и останавливается передохнуть. Мимо на большой скорости проезжает Мерседес, тормозит, сдает немного назад. За рулем сидит очень красивая девушка. Она опускает стекло и говорит:
Гросу устроила фотосессию на кровати и засветила свой маленький секрет: "Ты беременна?"
Пышногрудая солистка KAZKA на роскошном курорте затмила Каменских: "Настоящий рай"
Ненакрашенная Джанабаева заговорила об убийстве, Меладзе не сдержался: "Ну, какая же..."
Обнаженная Дорофеева довела Потапа до истерики: "А Дантесу нравиться, что его жена п....?"
– Dо уоu sреаk Еnglish?
Мужик с глубоким вздохом:
– Уеs I dо. А х@ли толку.
***
Программа "Клуб путешественников". Юрий Сенкевич:
– В Индии найден мальчик, которого с самого младенчества воспитывали слоны. Если бы вы только видели, как быстро и как ловко он таскает бревна без рук!..
***
Вызывает прапорщик к себе солдата и спрашивает:
– Что это, Коноплев, у тебя фамилия такая наркотическая?
– Да я и сам не знаю, Гашиш Марихуанович.
***
– Прикинь, сейчас прямо перед офисом меня чуть не переехали два бородатых мужика на черном лексусе!
– Батюшки!
– Да, они…
***
Первые три дня отцовства были сказочные: поздравления, обмывание. А потом... жену выписали из роддома...
***
– Доктор, я вам так благодарен, словами не передать!
– Передайте деньгами.
***
Шеф своему подчиненному:
– Иванов, Вы уволены!
Иванов:
– Уволен?!! Странно, мне казалось, что рабов продают…
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Вчера была на исповеди... И в конце прозвучала неожиданная фраза: — РАССКАЖИТЕ ЕЩЕ!...
***
Когда жена сказала мужу, что купила новые сапоги: кожаные, коричневые и с пряжкой, он и не подозревал, что это... три пары!
***
– Царь-батюшка, дракон проголодался!
– А что он ест?
– Девушек невинных.
– Жаль зверюшку, сдохнет он у нас...
***
Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».
Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».