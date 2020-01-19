Вот ходишь по музеям современного искусства, и душа радуется — оказывается, я в детстве не так уж плохо рисовал!

– Алло! Это я в морг попал?

– Нет, пока только дозвонились...

***

Мужик в фуфайке, грязный, небритый, подходит к телеге с навозом, впрягается вместо лошади в телегу и тянет. Тянет, падает в грязь, встает, снова тянет... С большим трудом вытягивает телегу на шоссе и останавливается передохнуть. Мимо на большой скорости проезжает Мерседес, тормозит, сдает немного назад. За рулем сидит очень красивая девушка. Она опускает стекло и говорит:

– Dо уоu sреаk Еnglish?

Мужик с глубоким вздохом:

– Уеs I dо. А х@ли толку.

***

Программа "Клуб путешественников". Юрий Сенкевич:

– В Индии найден мальчик, которого с самого младенчества воспитывали слоны. Если бы вы только видели, как быстро и как ловко он таскает бревна без рук!..

***

Вызывает прапорщик к себе солдата и спрашивает:

– Что это, Коноплев, у тебя фамилия такая наркотическая?

– Да я и сам не знаю, Гашиш Марихуанович.

***

– Прикинь, сейчас прямо перед офисом меня чуть не переехали два бородатых мужика на черном лексусе!

– Батюшки!

– Да, они…

***

Первые три дня отцовства были сказочные: поздравления, обмывание. А потом... жену выписали из роддома...

***

– Доктор, я вам так благодарен, словами не передать!

– Передайте деньгами.

***

Шеф своему подчиненному:

– Иванов, Вы уволены!

Иванов:

– Уволен?!! Странно, мне казалось, что рабов продают…

***

Вчера была на исповеди... И в конце прозвучала неожиданная фраза: — РАССКАЖИТЕ ЕЩЕ!...

***

Когда жена сказала мужу, что купила новые сапоги: кожаные, коричневые и с пряжкой, он и не подозревал, что это... три пары!

***

– Царь-батюшка, дракон проголодался!

– А что он ест?

– Девушек невинных.

– Жаль зверюшку, сдохнет он у нас...

***

Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».

Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».