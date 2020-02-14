Я всегда бойкотирую товары тех производителей, чья продукция мне не по карману

Объявление в приемной врача: "Просим пациентов не обмениваться симптомами. Это очень затрудняет диагноз"

***

Идет мужик с гусем по центральной площади города. Гусь явно страдает диареей. Подходит к ним полицейский.

— Мужчина, ну что ж такое? Центральная площадь, вы с гусем, он идет гадит.

— Ну и что? Вон посмотрите, вся площадь в голубях!

— Нуу! Голубь — это птица мира!

— Б*я буду! Мой гусь тоже войны не хочет!

***

Останавливается велосипедист на красный свет рядом с Майбахом и как-то так неаккуратно делает на машине царапину через весь бок. Опускается тонированное окно. Машина полна людей.

Один:

— Ну, ты, мужик, попал на 10000 зеленых.

— Нет проблем, — велосипедист из рюкзака достает названную сумму и отдает в окно.

— Где ж ты столько набрал? Кем работаешь?

— Киллер я профессиональный.

В машине посовещались. Крайний протягивает ему назад деньги:

— Извини, братан, возьми свои 10000

Велосипедист:

— Вы не поняли. С каждого.

***

- Скажите, почему у вас цены в бизнес-класс и эконом настолько различаются?

- Все просто. Перед взлетом пассажиры бизнес-класса остаются в креслах, а эконом - выходят и толкают самолет.

***

- А что это ты про Машу сказал, что она "безумно красивая"?

– Ну, да, девка без ума, но красивая...

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Чтобы ваше свидание в ресторане запомнилось ей, просто ничего ей не заказывайте.

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У нас в стране огромное количество выдающихся лидеров, которые могут вытащить Государство на передовые позиции в мире. Жаль, что они сейчас либо в курилке, либо перед монитором с пивасиком.

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– Чем сороконожка отличается от женщины?

– У сороконожки нет сорока пар туфель.

Напомним, Азарова высмеяли из-за поздравления хозяина Кремля.

Как сообщала Politeka, Путин рассмешил россиян конфузом с Лукашенко.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно сменила ракетку на сковородку.