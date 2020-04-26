Если за карантин вы набрали несколько лишних килограммов — таки не спешите их сбрасывать. Скорее всего, в следующем году они пригодятся...

Объявление в приемной врача: "Просим пациентов не обмениваться симптомами. Это очень затрудняет диагноз"

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— А если кто-то будет нарушать пропускной режим, открываем стрельбу без предупреждения.

— А как это поможет в борьбе с коронавирусом?

— С каким коронавирусом?

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Сейчас авиакомпании пишут, что надеются на наше понимание и поддержку в трудное время.

Хочется спросить, а где вы были, когда мой чемодан весил 23,1 кг?

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- Скажите, почему у вас цены в бизнес-класс и эконом настолько различаются?

- Все просто. Перед взлетом пассажиры бизнес-класса остаются в креслах, а эконом - выходят и толкают самолет.

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- А что это ты про Машу сказал, что она "безумно красивая"?

– Ну, да, девка без ума, но красивая...

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Чтобы ваше свидание в ресторане запомнилось ей, просто ничего ей не заказывайте.

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У нас в стране огромное количество выдающихся лидеров, которые могут вытащить Государство на передовые позиции в мире. Жаль, что они сейчас либо в курилке, либо перед монитором с пивасиком.

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– Чем сороконожка отличается от женщины?

– У сороконожки нет сорока пар туфель.

Напомним, Азарова высмеяли из-за поздравления хозяина Кремля.

Как сообщала Politeka, Путин рассмешил россиян конфузом с Лукашенко.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно сменила ракетку на сковородку.