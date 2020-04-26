Если за карантин вы набрали несколько лишних килограммов — таки не спешите их сбрасывать. Скорее всего, в следующем году они пригодятся...
Объявление в приемной врача: "Просим пациентов не обмениваться симптомами. Это очень затрудняет диагноз"
***
— А если кто-то будет нарушать пропускной режим, открываем стрельбу без предупреждения.
Ким Чен Ын внезапно умер: в США сообщили фатальные подробности
Кабмин неожиданно изменил тарифы на газ: сколько придется заплатить украинцам уже в мае
Шестилетний сын Галкина и Пугачевой поразил недетским поступком: "Я ни о чем не жалею..."
Асмус родила прямо в ванной и показала малыша, видео не для слабонервных: Харламов, держись
— А как это поможет в борьбе с коронавирусом?
— С каким коронавирусом?
***
Сейчас авиакомпании пишут, что надеются на наше понимание и поддержку в трудное время.
Хочется спросить, а где вы были, когда мой чемодан весил 23,1 кг?
***
- Скажите, почему у вас цены в бизнес-класс и эконом настолько различаются?
- Все просто. Перед взлетом пассажиры бизнес-класса остаются в креслах, а эконом - выходят и толкают самолет.
***
- А что это ты про Машу сказал, что она "безумно красивая"?
– Ну, да, девка без ума, но красивая...
***
Чтобы ваше свидание в ресторане запомнилось ей, просто ничего ей не заказывайте.
***
У нас в стране огромное количество выдающихся лидеров, которые могут вытащить Государство на передовые позиции в мире. Жаль, что они сейчас либо в курилке, либо перед монитором с пивасиком.
***
– Чем сороконожка отличается от женщины?
– У сороконожки нет сорока пар туфель.
Напомним, Азарова высмеяли из-за поздравления хозяина Кремля.
Как сообщала Politeka, Путин рассмешил россиян конфузом с Лукашенко.
Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно сменила ракетку на сковородку.