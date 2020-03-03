В постели я — звезда! Руки—ноги раскину и сплю, а еще пальцы растопырить — вообще снежинка!

На 9 месяце беременности попросила мужа накрасить ногти на ногах. Долго бурчал, отнекивался, мол, не мужское это дело. Обиделась, ушла мыться. Выхожу: сидит красит СЕБЕ ногти и бубнит: “Чего вам, беременным, только в голову не взбредет.

***

Через несколько недель после знакомства.

— Дорогой, не пора ли тебе познакомить меня со своими родными?

— Даже не знаю, как быть. Дети сейчас у тёщи, а жена в отпуске.

***

— Алло, это полиция? Помогите, ко мне в дом забрался скунс!

— Успокойтесь. Сделайте из хлебных крошек дорожку, скунс по ней и уйдет!

Через некоторое время опять звонок:

— Я сделала все так, как вы сказали. И теперь у меня дома два скунса!

***

Купила мужу костюм тройку — трусы и два носка. Люблю его, балую.

***

Если третий день не хочется работать, значит, сегодня среда.

***

Купила семья квартиру. Стали делать ремонт. Жена мужу говорит:

— Сходи к соседям снизу, спроси сколько они рулонов обоев покупали, когда делали свой ремонт. Он пошел, ему сказали:

— Двадцать.

Купили, стали клеить. 6 рулонов осталось. Муж злой, снова идет к соседям:

— Вам что, сволочи, сказать правду было сложно? У нас 6 рулонов осталось!

— И у нас 6 осталось.

***

Путин ответил на вопрос об участии в выборах:

– Я не могу не принять участие в выборах самого.

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Свой доклад о состоянии экономики премьер-министр начал издалека:

– Вы знаете Ким Кардашьян?

***

“После нас хоть потоп” на политическом языке называется “короткий горизонт планирования”.

***

Выделять деньги на борьбу с коррупцией – это то же самое, что выделять водку на борьбу с пьянством.

Напомним, российские следователи перешли на «новый» уровень: утюги определяют ложь по животу.

Как писала Politekа, в России сняли короткометражку о Майдане: посмотрели миллионы зомби.

Также Politeka сообщала, что из Госдумы посыпались странные угрозы в адрес США: воевать на яхтах поедут.