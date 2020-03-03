В постели я — звезда! Руки—ноги раскину и сплю, а еще пальцы растопырить — вообще снежинка!
На 9 месяце беременности попросила мужа накрасить ногти на ногах. Долго бурчал, отнекивался, мол, не мужское это дело. Обиделась, ушла мыться. Выхожу: сидит красит СЕБЕ ногти и бубнит: “Чего вам, беременным, только в голову не взбредет.
***
Через несколько недель после знакомства.
— Дорогой, не пора ли тебе познакомить меня со своими родными?
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— Даже не знаю, как быть. Дети сейчас у тёщи, а жена в отпуске.
***
— Алло, это полиция? Помогите, ко мне в дом забрался скунс!
— Успокойтесь. Сделайте из хлебных крошек дорожку, скунс по ней и уйдет!
Через некоторое время опять звонок:
— Я сделала все так, как вы сказали. И теперь у меня дома два скунса!
***
Купила мужу костюм тройку — трусы и два носка. Люблю его, балую.
***
Если третий день не хочется работать, значит, сегодня среда.
***
Купила семья квартиру. Стали делать ремонт. Жена мужу говорит:
— Сходи к соседям снизу, спроси сколько они рулонов обоев покупали, когда делали свой ремонт. Он пошел, ему сказали:
— Двадцать.
Купили, стали клеить. 6 рулонов осталось. Муж злой, снова идет к соседям:
— Вам что, сволочи, сказать правду было сложно? У нас 6 рулонов осталось!
— И у нас 6 осталось.
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Путин ответил на вопрос об участии в выборах:
– Я не могу не принять участие в выборах самого.
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Свой доклад о состоянии экономики премьер-министр начал издалека:
– Вы знаете Ким Кардашьян?
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“После нас хоть потоп” на политическом языке называется “короткий горизонт планирования”.
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Выделять деньги на борьбу с коррупцией – это то же самое, что выделять водку на борьбу с пьянством.
Напомним, российские следователи перешли на «новый» уровень: утюги определяют ложь по животу.
Как писала Politekа, в России сняли короткометражку о Майдане: посмотрели миллионы зомби.
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