Я сегодня очень расстроилась, когда узнала, что для того, чтобы вернуться к нормальной жизни после карантина, нужно было иметь нормальную жизнь до карантина

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Первое правило клуба прокрастинаторов: создать наконец-то клуб.

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— В гостях хорошо, а дома лучше. Где родился - там сгодился. Хорошо там, где нас нет...

— Я так понял, мой загранпаспорт ещё не готов?

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— Давай сыграем в кости?

— Давай. Цзю.

— Меладзе.

— Циолковский.

***

- А вот ты веришь в высший разум ?

- Конечно.

- Так, какого хрена он с нами в контакт не вступает?

- А ты когда опарышей на рыбалку берёшь, с ними общаешься?

***

Папа очень торопился, рассказывая сыну сказку, поэтому зайка давился, но жрал колобка.

***

Мальвина на фоне голубых обоев кажется лысой.

***

Объявление на сайте знакомств в разделе про серьезные отношения:

Я высокая, стройная, красивая блондинка. Люблю прыгать, кататься и смеяться. Нужен батут, шофер и клоун.

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- Как у вас здоровье?

- Хорошо, вируса вроде бы нет...

- А с деньгами?

- Ещё лучше! Их точно нет.

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Жадная гусеница заблудилась в яблоке и укусила себя за задницу.

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Маленькая хитрость. Если вы не хотите давать кому-либо свой номер телефона и в то же время боитесь обидеть этого человека, дайте ему номер любой городской поликлиники: там всё время занято.

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"Старый конь борозды не испортит", - сказал пьяный дедушка и поволок мертвого коня поперек огорода.

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Колдунья вуду, случайно проткнув спицами пакет с мусором, покалечила наряд милиции.

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Мальчик Сережа не любил списывать. Поэтому списывал всегда с очень грустным лицом.

Напомним, переговоры Путина прервал неожиданный инцидент.

Как сообщала Politeka, настоящее "ноу-хау" в ремонте дороги довело до истерики украинцев.

Также Politeka писала, что главарь "ДНР" Пушилин изменился до неузнаваемости, в сети истерика: "Хомяк-переросток".