В сети подняли на смех президента России Владимира Путина, о «договорняке» с которым призналась красавица-политик в Хорватии

Как сообщает Politeka, кадры позора опубликовал пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов.

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро»: Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным», - говорится в сообщении.

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро»: Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным pic.twitter.com/6V8WSglMZi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 17, 2019

Обратим внимание, что пользователи сети восприняли инцидент по-своему, о чем говорят комментарии под снимком.

«это просто троллинг», «Колинда, такая Колинда….», «фига с два ее выбирут», «она просто не информирована,кто на самом деле кгбшный каннибал этот», «Фото с путиным - это как черная метка для политика», - пишут они.

Владимиру Путину припомнили конфуз во время Нормандского саммита. Поводом для появления едких комментариев стал момент, когда российский президент на встрече лидеров Нормандской четверки Владимир Путин пошел в туалет в сопровождении шестерых охранников.

В привычном дял себя стиле решил высмеять лидера Кремля художник Игорь Поночевный, известный под творческим псевдонимом "Алеша Ступин".

На карикатуре можно увидеть Владимира Путина, сидящего на унитазе, в окружении вооруженных до зубов охранников, которые проверяют туалетную комнату по всему периметру.

"Не хватает пакетика в который собирают био-материал чтобы он не достался врагу!", "Гениально", "4 танкиста и собака", "Алеша, ну ты просто перлы стал рисовать. Творец!", "И Скабееву как замаскировал мастерски в карикатуре", "А биологический материал кто заберёт?", "Только в заграничных поездках он какает и писяет не в унитаз, а в специальный контейнер, что бы ЦРУ не досталось его биологических материалов", "Он какает прямо в руки ФСОшникам", - шутят пользователи в комментариях под публикацией художника.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе