Народная примета: если вы кинули камень в воду и не видите кругов, значит, наступила зима

Две блондинки встречаются, одна другой:

- Я вчера почти видела твоего мужа!

- Как это?

- У вас "Опель" с номером 354?

- Да.

- Так вот, я видела такой же "Опель" с номером 353!

***

90% мужей в отместку женам симулируют удовольствие от борща.

***

Настоящая женщина может бесконечно долго смотреть на три вещи... А купить тушь.

***

На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:

— Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть.

Комиссия приехала, осматривает. Вдруг рухнула одна стена. Рабочий, радостно посмотрев на часы:

— Десять тридцать пять. Точно по графику!

***

Бывает, лежишь на диване, пьешь пиво, смотришь телевизор! А тут звонок:

- Ты сына забрал? Продукты купил? Завтра мама приезжает, не забыл? Что ты молчишь, Сережа?

А ты не Сережа, ты - Коля! И на душе праздник!

***

- Что такое брак?

- Представьте, что у Вас бесплатный безлимитный высокоскоростной Интернет, но открывается только один сайт.

***

Просыпается женщина ночью и видит, что мужа нет в кровати. Она надела халат и пошла его искать. Обнаружила она его на кухне - он просто сидел с задумчивым видом, смотрел в одну точку и пил кофе. Жена увидела, как по его щеке течет слеза, и спросила:

- Дорогой, что случилось?

- Помнишь 20 лет назад, когда мы начали встречаться, нам с тобой было всего по 16?

- Помню, родной.

- А помнишь, когда твой отец поймал нас в машине, мы тогда занимались любовью на заднем сиденье.

- Конечно помню, любимый.

- А ты помнишь, когда он, приставив мне пистолет к голове сказал: либо я на тебе женюсь, либо сажусь в тюрьму на 20 лет?

- Помню.

Муж, снова вытирая слезу:

- А сегодня бы я вышел...

Напомним, Путина резко отшили на глазах у всех, видео позора попало в сеть.

Как сообщала Politeka, конфуз Лукашенко перед студентами высмеяли яркой фотожабой.

Также Politeka писала, что хитрость Путина с ростом раскрыта, новое фото не оставляет сомнений.