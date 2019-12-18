Еще никогда главарь местной милиции не был так близко к провалу

Официальный представитель «народной милиции ЛНР» Андрей Марочко жестко оконфузился в эфире местного телеканала

Офицер ВСУ и известный блогер Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук курьезное видео – кусочек эфира программы пропагандистского телеканала «Луганск 24».

В кадре – ведущий, который берет комментарий у «народного милиционера». В какой-то момент Марочко без видимых причин переходит на украинский язык, использовав словосочетание «політична доцільність» в комментарии о событиях Майдана.

Луганськ24. Той момент коли агент Головного управління розвідки України під прикриттям ледве не спалився. Слухати уважно... 🔥 телеграм-канал ⬇️ https://t.me/a_shtirlitz Gepostet von Штирлиц - блог am Samstag, 14. Dezember 2019

Особого внимания заслуживает лицо телеведущего в этот момент, который сразу же бросился перебивать мужчину

«Тот момент, когда агент Главного управления разведки Украины под прикрытием чуть не спалился», – пошутил Штефан.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший «народный мэр» захваченной Горловки Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком.

Скандальную информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Известно, что именно на это ведомство работал Матюха.

Как выяснилось, разведчик, который уже успел прославиться как украинский «Штирлиц», действительно выполнял в так называемой «ДНР» задания ГУР.

«В частности, сбор доказательств о причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, на востоке Украины. Это было еще в 2014 году, а до какого времени, я вам не могу сказать», - сообщили в разведке.

Напомним, главарь "ДНР" решил "вернуть" Киев в РФ, безумное заявление попало на камеру.

Как сообщала Politeka, знаковые фото из Донецка поразили украинцев: вот как в России любят "своих" на Донбассе.

Также Politeka писала, что главари боевиков "Л/ДНР" на видео заявили о своем преступлении.