Российский президент Владимир Путин вновь оконфузился на публике

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стал внешний вид Владимира Путина на вчерашней пресс-конференции, которая проходила в Москве.

На курьезный момент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, который также опубликовал соответствующий снимок.

"У Путина была очередная Большая пресс-конференция. Посидеть в кресле и пообщаться с народом вновь выпустили оригинальную версию Путина - судя по тому, что у него вновь, как и в Париже, зацепило правую клешню", - говорится в подписи к публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на снимок и предположили, что российского президента Владимира Путина подкосил инсульт или болезнь Паркинсона.

"Инсульт перенес.. Это хорошо, процесс пошел", "Опять порожняк гнал . Вити нашего там не видно?)", "Оригинальную версию - Спанч Боб с крабовой клешней", "Там столько копий, что хватит еще не на один год", - пишут они в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин оконфузился на похоронах Юрия Лужкова. На официальной церемонии прощания президент РФ даже не сделал вид, что ему грустно.

"Путин сегодня на похоронах Лужкова. По лицу видно, что на Лужкова ему наср*ть, а вот на гроб в перспективе - нет...", - говорится в подписи к снимку.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и подчеркнули, что Владимира Путина в Мавзолее уже заждался Владимир Ленин.

"А он в гробу не один?", "В кепке хоронят?", "Пора, уже пора. Ленин в его годы уже в Мавзолее лежал", "То есть Путин ходит по таким мероприятиям и что? Получает вдохновение на будущее?", "Его туда с рабами и телевизорам упаковали?", "Гроб по размерам целый Мавзолей напоминает...", - шутят пользователи в комментариях.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе