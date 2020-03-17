Человек-Прокрастинация! Днем он обычный человек, а завтра или послезавтра ночью- супергерой!
Кондукторша с двадцатилетним стажем быстрее всех передвигается в переполненном ночном клубе
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Муж уезжает на курорт один, без жены. Через неделю присылает ей смс: «Всё равно люблю только тебя!»
Ответ жены: «Да и ты пока самый лучший».
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Зараженных коронавирусом украинцев все больше: срочное заявление МОЗ
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- Доктор, у меня что-то болит.
- Вот вам какая-то таблетка.
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— Абрам, вы слыхали, что коронавирус к детям не липнет? Как думаете, почему?
— Таки все просто, Йося. Дети не читают новостей.
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Бисексуальность удваивает шансы удачно провести вечер пятницы.
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По данным Британского института незавершённых исследований, в семи случаях из десяти.
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Портреты Ингеборги Дапкунайте и Джавахарлала Неру висят в каждой уважающей себя логопедической клинике.
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- Сколько будет, если восемь разделить пополам? - спрашивает учительница.
- Если вдоль, то две троечки, а если поперёк, то два нуля, - отвечает Вовочка.
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Хозяйственная девушка не носит стринги, потому что из них получаются плохие тряпки.
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Кто сказал, что государство не заботится об инвалидах? Для умственно отсталых, например, все выпускается: и фильмы, и музыка, и книги.
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Отец не узнавал своего сына Василия, чтобы тот вырос богатым.
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Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга.
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Вовочка:
- Мама, почему раньше женщины носили перчатки с разрезом ?
- А, это чтобы кавалеры могли целовать дамам руку.
- А-а, теперь понятно почему у директора на пиджаке сзади разрез!
***
– Петр Евгеньевич, когда мы сможем обсудить вопрос повышения заработной платы?
- Прием по вопросам повышения заработной платы каждый первый день года с 7 до 9 утра.
***
- Девушка, смотрю я на вас, и у меня нет слов!
- А деньги есть?
***
На приеме. Доктор:
— Ну-с, милочка, разделись? Теперь давайте я вас послушаю!
— Ой, цветет калина-а-а-а-а!
Напомним, США подпортили планы Путина, новые санкции изобразили яркой карикатурой
Как сообщала Politeka сообщала, Цимбалюк поиздевался над пропагандистами из ОРДЛО.
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