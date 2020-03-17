Человек-Прокрастинация! Днем он обычный человек, а завтра или послезавтра ночью- супергерой!

Кондукторша с двадцатилетним стажем быстрее всех передвигается в переполненном ночном клубе

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Муж уезжает на курорт один, без жены. Через неделю присылает ей смс: «Всё равно люблю только тебя!»

Ответ жены: «Да и ты пока самый лучший».

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- Доктор, у меня что-то болит.

- Вот вам какая-то таблетка.

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— Абрам, вы слыхали, что коронавирус к детям не липнет? Как думаете, почему?

— Таки все просто, Йося. Дети не читают новостей.

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Бисексуальность удваивает шансы удачно провести вечер пятницы.

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По данным Британского института незавершённых исследований, в семи случаях из десяти.

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Портреты Ингеборги Дапкунайте и Джавахарлала Неру висят в каждой уважающей себя логопедической клинике.

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- Сколько будет, если восемь разделить пополам? - спрашивает учительница.

- Если вдоль, то две троечки, а если поперёк, то два нуля, - отвечает Вовочка.

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Хозяйственная девушка не носит стринги, потому что из них получаются плохие тряпки.

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Кто сказал, что государство не заботится об инвалидах? Для умственно отсталых, например, все выпускается: и фильмы, и музыка, и книги.

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Отец не узнавал своего сына Василия, чтобы тот вырос богатым.

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Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга.

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Вовочка:

- Мама, почему раньше женщины носили перчатки с разрезом ?

- А, это чтобы кавалеры могли целовать дамам руку.

- А-а, теперь понятно почему у директора на пиджаке сзади разрез!

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– Петр Евгеньевич, когда мы сможем обсудить вопрос повышения заработной платы?

- Прием по вопросам повышения заработной платы каждый первый день года с 7 до 9 утра.

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- Девушка, смотрю я на вас, и у меня нет слов!

- А деньги есть?

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На приеме. Доктор:

— Ну-с, милочка, разделись? Теперь давайте я вас послушаю!

— Ой, цветет калина-а-а-а-а!

Напомним, США подпортили планы Путина, новые санкции изобразили яркой карикатурой

Как сообщала Politeka сообщала, Цимбалюк поиздевался над пропагандистами из ОРДЛО.

Также Politeka писала, что путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам.