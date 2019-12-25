Человек-Прокрастинация! Днем он обычный человек, а завтра или послезавтра ночью- супергерой!

- У Вас взгляд такой холодный…

- Что ж вы хотите: правый глаз минус два, левый - минус шесть!

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Муж уезжает на курорт один, без жены. Через неделю присылает ей смс: «Всё равно люблю только тебя!»

Ответ жены: «Да и ты пока самый лучший».

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- Доктор, у меня что-то болит.

- Вот вам какая-то таблетка.

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- Девушка, как вас зовут?

- Неважно.

- Выглядите вы точно так же.

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Бисексуальность удваивает шансы удачно провести вечер пятницы.

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По данным Британского института незавершённых исследований, в семи случаях из десяти.

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Портреты Ингеборги Дапкунайте и Джавахарлала Неру висят в каждой уважающей себя логопедической клинике.

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- Сколько будет, если восемь разделить пополам? - спрашивает учительница.

- Если вдоль, то две троечки, а если поперёк, то два нуля, - отвечает Вовочка.

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Хозяйственная девушка не носит стринги, потому что из них получаются плохие тряпки.

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Кто сказал, что государство не заботится об инвалидах? Для умственно отсталых, например, все выпускается: и фильмы, и музыка, и книги.

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Отец не узнавал своего сына Василия, чтобы тот вырос богатым.

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"Как провел лето?" - идеальный способ растоптать, унизить и довести собеседника до самоубийства.

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Вовочка:

- Мама, почему раньше женщины носили перчатки с разрезом ?

- А, это чтобы кавалеры могли целовать дамам руку.

- А-а, теперь понятно почему у директора на пиджаке сзади разрез!

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– Петр Евгеньевич, когда мы сможем обсудить вопрос повышения заработной платы?

- Прием по вопросам повышения заработной платы каждый первый день года с 7 до 9 утра.

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- Девушка, смотрю я на вас, и у меня нет слов!

- А деньги есть?

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– Доченька, дядя дал тебе конфетку. Что нужно ему сказать?

– Я знаю, чего ты добиваешься, старый извращенец!

Напомним, США подпортили планы Путина, новые санкции изобразили яркой карикатурой

Как сообщала Politeka сообщала, Цимбалюк поиздевался над пропагандистами из ОРДЛО.

Также Politeka писала, что путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам.