В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за сказки о новом «супероружии»

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал блогер «Проф. Преображенский»

«Путина опять понесло про превосходство в вооружениях. Так всегда бывает, когда в уровне жизни людей уже даже какой-нибудь Камерун не очень получается превзойти», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пользователи сети в своих выражениях были не особо избирательны.

«Завтра начинаем сборку ТРУБОУКЛАДЧИКА с вертикальным взлетом на воздушной подушке способным САМОСТОЯТЕЛЬНО с помощью искусственного интеллекта прокладывать трубы и одновременно бомбить вражескую территорию со скоростью 50 мегатон при 50-ти ВЗМАХАХ по Цельсию», «Ужас в том, что он сам в них верит», «похоже с реальностью совсем не знаком, живет в красивых сказках», «Не догоняли а воровали, они сделают а мы цап-царап...», - пишут они.

До этого стало известно, зачем Владимиру Путину понадобилась поездка по Крымскому мосту. Об этом в своей статье написал журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, своей поездкой по Крымскому мосту Владимир Путин в очередной раз доказал, что оккупация украинского полуострова стала для него "сакральным смыслом его царствования.

Публицист не сомневается, что этим Владимир Путин хотел показать, что якобы оккупированный войсками Крым может существовать без всякой связи с материковой Украиной.

"Путин так настойчиво превращает Крым из полуострова в остров, что создаётся впечатление: он хочет обмануть не только международное право, не только историю, но даже саму географию, саму природу. И, думаю, в этом смысле напоминает древнего персидского монарха, набросившегося с розгами на непокорное море", – объяснил он логику президента страны-агрессора.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.