Коллаборанты в лучших традициях Советского Союза встретили поезд "Санкт-Петербург - Севастополь"

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, на днях глава страны-агрессора Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, чтобы открыть железнодорожную часть так называемого Крымского моста.

Через время с территории России в аннексированный Крым направился первый пассажирский поезд, который, в свою очередь, нарушает украинское законодательство.

В оккупированном Севастополе российский поезд встречали с оркестром и хором моряков. Не обошлось и без неадекватных адептов Кремля, которые открыто поддерживают военную агрессию РФ.

В частности, на платформе одна из женщин демонстративно накрасила губы красной помадой и начала целовать состав. На вокзале пенсионерка также окрестила жителей Севастополя "настоящими россиянами" и выдала пропагандистский бред в стиле Соловьева.

"Многим севастопольцев не понять, мои золотые. Никому не понять, мы как кремний Российской Империи. Так что равняйтесь на нас, любите Россию, не давайте возможности никому ее победить. Только здесь в Севастополе настоящие россияне", - выдала фанатка Путина.

"Теперь внуки имеют полное право отказывать бабуле в поцелуях", "Это вандализм и скрытая реклама косметической фирмы. А тётку в дурке недолечили", "Жаль, мороза еще нет. Так бы прилипла и бежала до Петербурга", "Тяжелая наркомания", "Ватостополь", "Герпес ей в помощь", "Бабка хочет мужика. Дайте бабке проводника,что ли.. будет его провожать", "Святой поезд! Канонизировать нужно!", "Это лишь ещё одно подтверждение того, что запрет на участие в выборах пенсионеров, находящихся на государственном иждивении, не такая уж крамольная мысль", "Она без мозга", - пишут пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин нелепо оконфузился на льду. В рамках Ночной хоккейной лиги на Красной площади устроили традиционную показуху: команда Путина сразилась со сборной российских чиновников и олигархов.

Некоторые пользователи предположили, что на лед выпустили двойника президента России, а другие комментаторы поглумились и вспомнили красный ковер, на который в прошлом году упал Владимир Путин.

"Какой хоккей? Он же еле передвигает ноги", "Деду прогулы на кладбище ставят, а вам бы все ржать, как деменция с клюшкой ездит!", "Где традиционный красный коврик?", "Игра в поддавки", "В это раз всего 8 шайб забил, не разыгрался", "Тот случай, когда трус играет в хоккей...", "Это уже даже не смешно. Все тупо держатся подальше...", "Очередная клоунада", "Да, старичок еле держится на коньках", "То есть полный рассинхрон с реальностью. В стране ж*па, а он в хоккей с ж*полизами?", "Пыня герой! Играл, не снимая памперса!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе