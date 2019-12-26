Фотография «настоящего» Владимира Путина всплыла в сети после его хоккейного матча

Как сообщает Politeka, снимком поделился на своей странице в Фейсбук украинский блогер Алексей Голобуцкий.

25 декабря российский президент в очередной раз вышел на лед в рамках «товарищеского хоккейного матча». Голобуцкий отметил, что вся игра выглядела как постановка с целью подлизаться к Путину.

«Выглядело ничтожно и комично: две команды старательно изображали "матч" вокруг одного о-очень медленного Путина, который еще и на камеры "забивал шайбы". Придворный кремлевский подхалимаж - он такой», - написал блогер.

Он также опубликовал фотографию, на которой Путин сидит за столом в хоккейной форме уже после матча. Примечательно, что перед ним стоит та самая белая термокружка с крышкой, из которой президент РФ пьет на большинстве выездных мероприятий. По слухам, это связано с боязнью отравления.

Голобуцкий отметил, что ранее на этой неделе Путин засветился в поезде на Крымском мосту с обычным стаканом. Блогер предположил, что то был «ненастоящий» президент, намекнув на теорию о двойниках Путина.

«Видно, здесь как раз настоящий Путин - потому что ему даже "настоящую белую термокружку Путина" выдали, а не как в поезде на Крым, стакан в железке!)) И рука снова онемела – та же, правая», - подписал снимок Голобуцкий.

В сети активно комментируют фотографию.

«Когда уже полностью онемеет?», «Вот привычка…даже среди своих ДНК не оставляет», «Инсультник, как мило», «интересно, какого из двойников выпустили на лед?», «бацька нервно курит», «Маладец- в 65 путя ягодка апять», «Ну, поразвлекали царька. Челядь придворная она на то и есть», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что в интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за сказки о новом «супероружии».

Кадры опубликовал блогер «Проф. Преображенский»

«Путина опять понесло про превосходство в вооружениях. Так всегда бывает, когда в уровне жизни людей уже даже какой-нибудь Камерун не очень получается превзойти», - говорится в сообщении.

Напомним, Путин созвал российских олигархов и насмешил сеть, появилось видео.

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