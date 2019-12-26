В сети появилась история боевика Фагота, который, защищая «русский мир» на востоке Украины, остался без ноги
Рассказал ее на своей странице в соцсети пользователь Влад Филин, передает Politeka.
Информацию о том, как инвалид слепил протез из подручных материалов, автор подал как пример героизма и смекалки.
«Ну, оторвало человеку ногу. Бывает и похуже ведь? Ну, очередь на протезирование ещё нескоро. Так что, не ходить и на машине за рулём теперь не ездить? Нет уж! Техническая мысль кипит», – пишет он.
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На помощь «сбитому» боевику пришла… пластиковая бутылка.
«Слева, обрезок бутылки с поролоном и проволочкой - это протез ноги на машине ездить. Справа, обрезок бутылки с сантехническим силиконом и куском трости - это ходить. Правда, он уже сломался, бутылка не выдерживает, но идея была рабочая», – продолжил Филин свой рассказ.
Ситуацию спас ортез голеностопа.
«Правда, предназначен он совсем для другого, для практически здоровых людей, но... Это же практически та же нога! Только надо внутрь натолкать чего-нибудь... О... Пододеяльник... Мало... И штаны затолкаем... Да теперь же опираться на ногу можно!», – говорится в сообщении.
Автор отмечает, что на плановом протезировании очень удивятся подобной смекалке, когда Фагот придет без костылей. И, пафосно резюмирует он, с таким людьми «страну не победить, да».
В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан подобный «героизм» в своем телеграмм-канале охарактеризовал емко:
«Семья бросит тебя сынок! Всегда! Раненый представитель российско - оккупационных войск сделал себе протез из подручных материалов. Тот момент, когда тебя использовали и выбросили как мусор».
Напомним, жители ОРДЛО сломя голову ринулись в Украину.
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