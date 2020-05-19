Слово мужчины — это слово твердое и непоколебимое. Если он сказал "завтра", то его решение не меняется. И не надо переспрашивать каждый день
Одна женщина жалуется другой:
– У меня муж совсем вялый.
— А ты его собачьим шампунем помой. Я своего помыла — как кобель стал. На меня наскочил — чуть на части не разорвал.
Встречаются опять через два дня:
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— Ну, ты мне и насоветовала..
— А что такое?
— Всю колбасу в доме сожрал, меня за ж@пу укусил и к соседке убежал.
***
— Товарищ полицейский! Моя жена вышла из дома прогуляться позавчера и до сих пор не вернулась.
— Опишите ее, как была одета?
— Ну, женщина в платье. С ней была собака.
— Какая собака?
— Фокстерьер, высотой 32 сантиметра, правое ушко черное, на задней левой лапке — белое пятнышко, ошейник — черный, глаза — карие.
***
Установила статус: "В гостях хорошо, но... дома без лифчика ходить можно". ....Тут же последовал коммент от некого Олега: — "Мой дом — Ваш дом"...)))
***
1 января — день независимости опорно-двигательной системы и вестибулярного аппарата. В этот день молятся апостолу Цитрамону и причащаются освященным в холодильнике рассолом.
***
— Похоже, я старею...
— Что так?
— Робот-пылесос все время за мной ездит и что-то подбирает.
***
Мальчик удивился когда узнал, что у бабушки Клавы полное имя не Клавиатура.
***
— Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, Вluеtооth-гарнитуру самую дешевую.
— А какая у вас модель телефона?
— Да нет у меня телефона. Я просто на улице сам с собой разговариваю, хочу, чтобы люди не шарахались.
***
Батюшка спрашивает у прихожанина:
— Молишься ли перед едой, сын мой?
— Нет батюшка. У меня жена хорошо готовит. . .
***
— Расскажите о себе.
— Я из того поколения, которое знает, для чего мнут газетную бумагу.
Напомним, Медведев публично опозорил Путина, появилось фото.
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