Российский президент Владимир Путин признался, что любит пить

Во время посещения Южного Федерального округа глава РФ пообщался с «народом». Среди прочего он рассказал, что очень любит чай, но не краснодарский, а с Алтая.

Соответствующее видео уже облетело соцсети и вызвало массу насмешек. А все потому, что, отвечая на вопрос, Владимир Путин говорит не совсем внятно. Да и сам ответ по сути не может не вызвать улыбку.

Обычно мы спрашиваем, что они курят? Теперь хочется спросить — что он пьёт?

pic.twitter.com/UgwHeml7hz — Главный Либерал (@ChiefLiberal) December 24, 2019

«Я даже пью не чай, я чувствую, вы сейчас о краснодарском чае будете вести речь. Я пью вообще… мммм… такой… заваренный, ну как бы… облитый кипятком, травы с Алтая», – не совсем внятно произнес он.

В микроблоге Twitter пользователь под ником Главный Либерал подписал это видео словами: . «Обычно мы спрашиваем, что они курят? Теперь хочется спросить – что он пьет?».

В комментариях народ разошелся не по-детски.

«В трёх словах заблудился!», «Забористый чаёк видимо заваривают деду», «Сталин тоже не доверял медицине и пил травки...может он еще и гомеопатией лечится?», «Травки в определенный момент можно и перепутать..», «Тут уже надо спрашивать, что же он такое курит, раз он такое пьёт», «Травоядный зайка в маске Людоеда. Корешков не кушает, верхушки слушает: с кого ещё шкуру содрать, по миру с сумой послать», «Жуткая речь, двух слов связать не может», «Расскажите деду, что траву не пьют, ее курят», «Результат налицо», – отмечают под публикацией.

Напомним, поездка Путина в Крым обернулась провалом, раскрыт главный секрет Кремля.

Как сообщала Politeka, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео.

Также Politeka писала, что Путин опозорил своего соратника на глазах у всех, видео слили в сеть.