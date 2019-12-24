Российский президент Владимир Путин признался, что любит пить
Во время посещения Южного Федерального округа глава РФ пообщался с «народом». Среди прочего он рассказал, что очень любит чай, но не краснодарский, а с Алтая.
Соответствующее видео уже облетело соцсети и вызвало массу насмешек. А все потому, что, отвечая на вопрос, Владимир Путин говорит не совсем внятно. Да и сам ответ по сути не может не вызвать улыбку.
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«Я даже пью не чай, я чувствую, вы сейчас о краснодарском чае будете вести речь. Я пью вообще… мммм… такой… заваренный, ну как бы… облитый кипятком, травы с Алтая», – не совсем внятно произнес он.
В микроблоге Twitter пользователь под ником Главный Либерал подписал это видео словами: . «Обычно мы спрашиваем, что они курят? Теперь хочется спросить – что он пьет?».
В комментариях народ разошелся не по-детски.
«В трёх словах заблудился!», «Забористый чаёк видимо заваривают деду», «Сталин тоже не доверял медицине и пил травки...может он еще и гомеопатией лечится?», «Травки в определенный момент можно и перепутать..», «Тут уже надо спрашивать, что же он такое курит, раз он такое пьёт», «Травоядный зайка в маске Людоеда. Корешков не кушает, верхушки слушает: с кого ещё шкуру содрать, по миру с сумой послать», «Жуткая речь, двух слов связать не может», «Расскажите деду, что траву не пьют, ее курят», «Результат налицо», – отмечают под публикацией.
Напомним, поездка Путина в Крым обернулась провалом, раскрыт главный секрет Кремля.
Как сообщала Politeka, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео.
Также Politeka писала, что Путин опозорил своего соратника на глазах у всех, видео слили в сеть.