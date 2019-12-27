Одиозная Мария Захарова показала, как прошел корпоратив сотрудников российского МИД

Как сообщает Politeka, официальный представитель российского ведомства поделилась на своей странице в Инстаграм видео, на котором она безудержно танцует со своим заместителем (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Захарова пояснила, что это происходит на корпоративе Департамента информации и печати МИД России.

На видео представитель МИД РФ одета довольно скромно для праздника: на ней короткое черное платье с черными колготами и туфлями на каблуке.

«Ударно работаем - ударно отдыхаем!», - подписала видео Захарова.

Примечательно, что танцевали российские "патриоты" не под отечественную, а под западную музыку.

Стоит отметить, что далеко не все комментарии под ее публикацией оказались положительными.

«За чей счёт банкет?», «Какой ужас, хоть бы поучились танцевать», «Танцуют под музыку загнивающего Запада», «Не патриотично) Газманова на сцену», «Мария, а что полезного для страны Вы и Ваш подаван делаете, если не секрет?», «Всю страну протанцевали», «Прикол. Маша, а почему сразу не в мини бикини?))))а то так не все прелести видно)», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Мария Захарова неожиданно обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так, во время брифинга в Москве, любительница путинского режима обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленского с просьбой о том, чтобы украинская сторона обеспечила журналистам из России свободный доступ на территорию Украины.

Скандальная Захарова также призвала Зеленского доказать, что он «не лох», ведь президент Украины сам делал такие заявления.

«Мы также слышали, как президент Украины убеждал всех, делал это под камеры, что он «не лох». Мы уточнили, что означает это слово. Его можно трактовать как неудачник, дилетант, жертва преступников и так далее. Хочется верить, что это действительно не так, и президент страны в его нынешнем обязывающем положении сдержит свое слово», - обратилась со скандальным заявлением Захарова.

Напомним, Путина поставили на место на глазах у всего мира, Захарова взорвалась истерикой.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк поставил Захарову на место из-за Донбасса, такой наглости еще не видели.

Также Politeka писала, что Зеленский вывел из себя Захарову, соратница Путина не выдержала.