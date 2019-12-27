Владимир Путин отметился странным высказыванием о кладбище, чем вызвал бурную реакцию в сети

На днях президент РФ в очередной раз вышел на лед в рамках «товарищеского хоккейного матча», в рамках которого Путин традиционно демонстрирует свои «спортивные навыки», тогда как остальные игроки выступают гораздо менее впечатляюще.

Как сообщает Politeka, журналист Кремлевского пула Дмитрию Смирнов поделился на своей странице в Твиттер новым отрывком послематчевого видео. На нем Владимир Путин делится своими размышлениями о том, как важно для человека не терять умение удивляться новому.

«Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище», - по-философски отмечает Путин.

В сети к его комментарию отнеслись с иронией.

«Пора, Володенька, пора! Уже с фонарями ищут!», «ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕРЕСТАНЬТЕ УЖЕ УДИВЛЯТЬСЯ СКОЛЬКО МОЖНО НУ», «Экономист, историк, да еще и философ», «удивился, что ему пора на кладбище», «Можно подумать, что путину кто-то удивляется», «Народ перестал удивляться проделкам власти , но Путин пусть не надеется..))», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что на днях глава страны-агрессора Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, чтобы открыть железнодорожную часть так называемого Крымского моста.

В оккупированном Севастополе российский поезд встречали с оркестром и хором моряков. Не обошлось и без неадекватных адептов Кремля, которые открыто поддерживают военную агрессию РФ.

В частности, на платформе одна из женщин демонстративно накрасила губы красной помадой и начала целовать состав. На вокзале пенсионерка также окрестила жителей Севастополя "настоящими россиянами" и выдала пропагандистский бред в стиле Соловьева.

"Многим севастопольцев не понять, мои золотые. Никому не понять, мы как кремний Российской Империи. Так что равняйтесь на нас, любите Россию, не давайте возможности никому ее победить. Только здесь в Севастополе настоящие россияне", - выдала фанатка Путина.

Путин: Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище pic.twitter.com/y6DuwbVgGg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 27, 2019

Напомним, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.

Как сообщала Politeka, Фанаты Путина атаковали поезд в Крыму, такого маразма еще не было.

Также Politeka писала, что настоящий Путин засветился на камеру и насторожил своим видом.