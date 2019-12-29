Российский президент Владимир Путин стал героем едкой фотожабы

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз главу Кремля Владимира Путина жестко высмеяли из-за плачевной экономической ситуации в России.

Яркую фотожабу в своем личном Facebook опубликовал пользователь Александр Торн.

На ней изображена пенсионерка, которая задает президенту РФ следующий вопрос: "Владимир Владимирович, когда жить начнем нормально?". На что следует едкая фраза Путина: "Давай после праздников...".

Пользователей повеселила фотожаба и они припомнили Владимиру Путину его слова 20-летней давности, когда он утверждал, что у "России нет времени на раскачку".

"Что ни день, то праздник", "Времени на раскачку больше нет! В.В.Путин 20 лет назад", "В прошлом году от рывка яйцо потеряли, что в этом?", "Майских...", "Когда рак на горе свиснет...", - шутят они в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин нелепо оконфузился на льду. В рамках Ночной хоккейной лиги на Красной площади устроили традиционную показуху: команда Путина сразилась со сборной российских чиновников и олигархов.

Некоторые пользователи предположили, что на лед выпустили двойника президента России, а другие комментаторы поглумились и вспомнили красный ковер, на который в прошлом году упал Владимир Путин.

"Какой хоккей? Он же еле передвигает ноги", "Деду прогулы на кладбище ставят, а вам бы все ржать, как деменция с клюшкой ездит!", "Где традиционный красный коврик?", "Игра в поддавки", "В это раз всего 8 шайб забил, не разыгрался", "Тот случай, когда трус играет в хоккей...", "Это уже даже не смешно. Все тупо держатся подальше...", "Очередная клоунада", "Пыня герой! Играл, не снимая памперса!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Востоке Украины произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Владимир Путин готовит новое вторжение в Украину, смертоносное оружие уже на границе