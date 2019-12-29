Маленькие доходы украинцев, высокие цены на продукты и ожидания чуда от новогоднего стола стали причиной сарказма в соцсети
Как передает Politеka.net, на своей странице в Фейсбук блогер Михаил Шнайдер поделился фотожабой с "бутербродами с икрой", которые могут позволить себе украинцы. На картинке сэндвичи с зеленым горошком, гречкой и одной красной икринкой.
Фотожаба вызвала шквал критики в комментариях. Мнения народа разделились: одни считают, что "можно и потерпеть" в ожидании более лучших времен, другие уверены, что все не так уж и плохо, стоит только посмотреть на толпы людей в маркетах за день-два до нового года.
"Бутерброды с икрой для новогоднего стола, которые могут себе позволить простые Украинцы, при нынешних космических Ценах", - написал Шнайдер.
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"Если завтра произойдет обмен и ребята встретят НГ со своими семьями, я готова "встречать" с такими бутербродами"
"И икра заморская, кабачковая!!!"
"А вы зайдите завтра-послезавтра в магазины, увидите."
"Михаил Шнайдер это типа зубожиння. На парковке негде приткнутся, к полке с икрой и красной рыбой - не пролезть."
"Такі вони українці - грошей нема, а холодильник повний."
Напомним, популярные украинские продукты рекордно взлетели в цене
А еще Politeka писала, что стало известно, как изменились цены на главные продукты в Украине