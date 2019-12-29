Маленькие доходы украинцев, высокие цены на продукты и ожидания чуда от новогоднего стола стали причиной сарказма в соцсети

Как передает Politеka.net, на своей странице в Фейсбук блогер Михаил Шнайдер поделился фотожабой с "бутербродами с икрой", которые могут позволить себе украинцы. На картинке сэндвичи с зеленым горошком, гречкой и одной красной икринкой.

Фотожаба вызвала шквал критики в комментариях. Мнения народа разделились: одни считают, что "можно и потерпеть" в ожидании более лучших времен, другие уверены, что все не так уж и плохо, стоит только посмотреть на толпы людей в маркетах за день-два до нового года.

"Бутерброды с икрой для новогоднего стола, которые могут себе позволить простые Украинцы, при нынешних космических Ценах", - написал Шнайдер.

"Если завтра произойдет обмен и ребята встретят НГ со своими семьями, я готова "встречать" с такими бутербродами"

"И икра заморская, кабачковая!!!"

"А вы зайдите завтра-послезавтра в магазины, увидите."

"Михаил Шнайдер это типа зубожиння. На парковке негде приткнутся, к полке с икрой и красной рыбой - не пролезть."

"Такі вони українці - грошей нема, а холодильник повний."

"пенсионеры, если вы заметили, не покупают по пол вареника. Они просто не заходят в супермаркет, а выискивают что то подешевле в маленьких магазинчиках или рынках. Покупают самые дешевые полуфабрикаты и я это вижу постоянно. Смотрите по сторонам и тоже увидите малоимущих, их очень много". "В супермаркете Класс купила сёмгу свежую, но недели две назад. Двух килограммовая рыбка вышла около трёхсот гривен,заморозила. 31 разморозю и засолю,и нафик та икра! А с головы и хребта сварю ушицу. 300 гр за сто грам икры,там на семью есть нечего." Ранее мы сообщали, журналисты подсчитали приблизительную стоимость новогоднего стола 2020. В "набор" были включены любимейшие яства украинцев, включая оливье, сельдь под шубой, холодец, мясо по-французски, шампанское, мандарины и прочее. Общая стоимость такого новогоднего стола из рассчета на 4 человек – 1 224 гривны. В прошлом году он обошелся бы немного дешевле – 1 117 гривен, а вот в 2017 году – 922 гривны.

Напомним, популярные украинские продукты рекордно взлетели в цене

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