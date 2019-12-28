Изменилось ли что-то с прошлого года?

Традиционно жители Украины провожают старый и встречают Новый год за роскошным столом. К чему готовиться на этот раз, какие продукты подорожали, а какие, наоборот?

У каждой семьи свои обычаи и коронные блюда, но есть кое-что, что объединяет всю страну. К примеру, невозможно представить праздничное застолье без холодца, оливье, сельди под шубой, шампанского и мандаринов. Журналисты постарались разложить по полочкам стоимость самых популярных блюд для новогоднего стола 2020, пишет "24 канал".

Так, килограмм любимого салата украинцев "Оливье" обойдется в этом году в 64 гривны. К слову, почти также он стоил и в прошлом году, а вот в 2017-м - 49 гривен.

"Сельдь под шубой" даже подешевела - на этот раз хозяйки выложат за салат 25 гривен, а в прошлом году - 29 (из рассчета, что выход составит 840 граммов).

Стоимость 750 граммов холодца - 61 гривна. Цена на это блюдо практически не изменилась с прошлого года.

А вот бутерброды с красной икрой за два года подорожали. На сегодняшний день их стоимость составляет 306 гривен (700г), в прошлом – 294 гривны, а в 2017 году – 170 гривен.

"Винегрет" бьет все рекорды. В конце 2019 года он обойдется украинцам всего в 19 гривен за полтора килограмма. К слову, на несколько гривен дешевле, чем год назад.

Довольно популярное блюдо мясо по-французски будет стоить 78 гривен (400г).

Килограмм нарезки обойдется примерно в 147 гривен, а консервации в 115 гривен.

Шоколадные конфеты – 151 гривна (350г).

Один килограмм мандаринов стоит 28 гривен.

И напоследок алкоголь. Утешить нечем - подорожал за год. За шампанское и водку будьте готовы выложить 230 гривен (1,25 л). В прошлом году подобное стоило 180 гривен.

Так, общая стоимость такого новогоднего стола из рассчета на 4 человек – 1 224 гривны. В прошлом году он обошелся бы немного дешевле – 1 117 гривен, а вот в 2017 году – 922 гривны.

Ранее мы сообщали, украинские эксперты, согласно проведенному опросу, сообщили, сколько денег граждане готовы потратить на новогодний стол 2020.

"Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол составляет 1390 гривен, что меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было 1752 гривны, это меньше на 362 гривны", - такие цифры озвучили аналитики.

К слову, 23% опрошенных ответили, что у них на новогодний стол совсем нет денег.

Напомним, популярные украинские продукты рекордно взлетели в цене

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