Реально бесит, когда соседка скандалит с мужем на лестничной площадке, а ты вышел покурить, начало скандала пропустил и за кого болеть, не знаешь

...И вскочил Иван-Царевич на коня, крикнул по-молодецки, но тут же подбежали к нему какие-то люди и на землю сбросили. Правильно - куда ж без билета на карусель прешься?

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- Как тебя вообще земля носит?

- Как украшение!

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Интересный факт: кот Матроскин советовал дяде Федору есть бутерброд колбасой вниз не чтобы вкуснее было, а чтобы колбаса упала и кот ее съел.

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По пузырькам на воде легко определить, какой из ватерполистов старается больше всех.

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Специалисты опасаются, что после прохождения Владимиром Жириновским обряда изгнания бесов политика больше некому будет сдерживать.

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Такой редкий козёл, а в Красной книге не числится.

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- Я прочитал в газете, что скончался ваш тесть. Примите мои соболезнования.

- Да, да, спасибо.

- Представляю, какой это удар для вашей супруги. Как ее состояние?

- Увеличилось миллионов на 20-25. Тесть все оставил ей.

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– Девушки, когда мечтаете о принце на белом коне, вы понимаете, что вам придется кормить не только принца, но и его лошадь?

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Из мемуаров Деда Мороза:

"... Опять! Ну, бабы! Достали! Я, конечно, волшебник, но не сутенёр же! Когда уже они прекратят мужиков заказывать?..".

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Она была настолько красива, что даже на калькуляторе считала с ошибками

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Загадка природы - почему лысый мужик вынужден бриться?

***

— Послушайте, вы говорите, что это чистый хлопок, а на бирке написано: "синтетика".

— Мадам, это же мы моль обманываем!

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Экскурсовод:

- А сейчас мы проезжаем мимо самого известного борделя Лас-Вегаса...

- А почему мимо?

Напомним, Путин отшил пенсионерку и взбесил россиян, фотожаба расставила все точки.

Ранее Politeka сообщала, что санкции против Путина изобразили яркой карикатурой.

Также Politeka писала, что Кличко в костюме Деда Мороза выставил себя на посмешище.