Самое сложное в приготовлении пищи - это решить, что же все-таки приготовить сегодня!
- Кого на этот раз к нам привезли?
- Параноика наоборот.
- Как это наоборот?
- А ему кажется, что он постоянно кого-то преследует.
***
- Коля, что случилось, ты весь в крови!
- Вчера ночью на меня двое амбалов напали.
- А как же твой чёрный пояс по карате?
- Было темно, они его не рассмотрели.
***
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- На какой танец похожа предвыборная кампания?
- На канкан: все те же душераздирающие возгласы, подробности, а в результате зрителям опять покажут задницу.
***
- Все еще носишь маскировочного котика?
- Нет, это скунс.
***
- Есть ли жизнь после смерти?
- После такой жизни, как наша, все может быть.
***
Через 30 дней будет месяц как я не пью.
***
Она хотела бы жить на Манхеттене, но её дома ждет пакет с пакетами...
***
— Ну, как дела на любовном фронте?
— Плохи дела. Подруге по пьяне свою машину подарил. Теперь, как жадный человек, я обязан на ней жениться.
***
- Ну, жена, накрывай стол скорее!
- Неужели ты всяких вкусностей накупил?
- Нет, скатерть приобрел.
***
- Дочка, ты куда это собралась, что мячики почти наружу вываливаются?
- Мам, это называется декольте.
- Декольте, доча, бывает только спереди!
***
- Помидоры есть?
- Нет.
- А огурцы, капуста?
- Нет.
- А где есть?
- Мужик, это овощной, а не справочное бюро.
***
- Ах, мой бедный-бедный муж...
- Как? С ним что-то случилось?
- Да нет, он действительно бедный...
***
В лесу распределяли премии по результатам полугодия, и после жарких обсуждений и споров постановили: медведю выдать за силу, волку за хватку, лисе за хитрость, зайцу за храбрость. И скунсу тоже выдали... чтобы не вонял.
***
- Ну чё, красавица, прокатимся с ветерком?
- Нее, у меня ревматизм.
- Тогда в баньку, попаримся от души.
- Нельзя мне, сердце пошаливает.
- Ну и чёж ты, такая больная, глазки-то строила?
- Дак косоглазие.
Напомним, Путин похвастался новейшим оружием, и тут его понесло, скандальное видео.
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