Самое сложное в приготовлении пищи - это решить, что же все-таки приготовить сегодня!

- Кого на этот раз к нам привезли?

- Параноика наоборот.

- Как это наоборот?

- А ему кажется, что он постоянно кого-то преследует.

***

- Коля, что случилось, ты весь в крови!

- Вчера ночью на меня двое амбалов напали.

- А как же твой чёрный пояс по карате?

- Было темно, они его не рассмотрели.



***

- На какой танец похожа предвыборная кампания?

- На канкан: все те же душераздирающие возгласы, подробности, а в результате зрителям опять покажут задницу.



***

- Все еще носишь маскировочного котика?

- Нет, это скунс.



***

- Есть ли жизнь после смерти?

- После такой жизни, как наша, все может быть.



***

Через 30 дней будет месяц как я не пью.



***

Она хотела бы жить на Манхеттене, но её дома ждет пакет с пакетами...



***

— Ну, как дела на любовном фронте?

— Плохи дела. Подруге по пьяне свою машину подарил. Теперь, как жадный человек, я обязан на ней жениться.

***

- Ну, жена, накрывай стол скорее!

- Неужели ты всяких вкусностей накупил?

- Нет, скатерть приобрел.



***

- Дочка, ты куда это собралась, что мячики почти наружу вываливаются?

- Мам, это называется декольте.

- Декольте, доча, бывает только спереди!



***

- Помидоры есть?

- Нет.

- А огурцы, капуста?

- Нет.

- А где есть?

- Мужик, это овощной, а не справочное бюро.



***

- Ах, мой бедный-бедный муж...

- Как? С ним что-то случилось?

- Да нет, он действительно бедный...



***

В лесу распределяли премии по результатам полугодия, и после жарких обсуждений и споров постановили: медведю выдать за силу, волку за хватку, лисе за хитрость, зайцу за храбрость. И скунсу тоже выдали... чтобы не вонял.

***

- Ну чё, красавица, прокатимся с ветерком?

- Нее, у меня ревматизм.

- Тогда в баньку, попаримся от души.

- Нельзя мне, сердце пошаливает.

- Ну и чёж ты, такая больная, глазки-то строила?

- Дак косоглазие.



Напомним, Путин похвастался новейшим оружием, и тут его понесло, скандальное видео.

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