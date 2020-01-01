Отношения российского президента Владимира Путина и лидера Беларуси Александра Лукашенко в последнее время спокойными не назовешь

Александр Лукашенко здорово подпортил шансы Путина войти в историю собирателем земель и сделать реальностью Союзное государство, передает Politeka.

Как известно, 8 декабря в Сочи после пятичасовой встречи главы государств так ни о чем и не договорились, а Лукашенко покинул резиденцию Путина в дурном настроении. От комментариев прессе отказался и сам глава РФ, скинув эту миссию на своих помощников. В тот день стороны должны были подписать соглашение об экономической интеграции двух стран, однако план всех разработанных «дорожных карт» утвердить не удалось.

Президент Беларуси заверил сограждан, что не собирается сдавать национальные интересы страны и никогда не упадет в объятья другого государства, даже если это – «братья-россияне».

Тем временем неудачную попытку создания Союзного государства уже высмеяли в сети. Например, пользователь под ником ЗимородокЪ опубликовал в Twitter фотожабу, на которой Путин и Лукашенко расходятся в разные стороны, а между ними пробегает черная кошка.

«Сбой в матрице», – подписал он картинку.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кремле недовольны «несговорчивостью» президента соседней страны в плане соглашения о Союзном государстве. По словам историка Сергея Климовского, Россия хочет от него «избавиться».

««Из всех схем избавления от несговорчивого «бацьки» Лукашенко, – Новый год близится, а нового союзного договора всё нет, – явно остановили свой выбор на так называемом «румынском сценарии» с Чаушеску, как на обещающем дать результат», - пишет Климовский.

Он пояснил, что суть этого сценария заключается в организации массового восстания в Беларуси. В то же время, ранее Россия слегка перестаралась, когда запугивала белорусов «поднимающими голову белорусскими нацистами» и предупреждала, что «будет как в Украине», отмечает историк.

Напомним, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.

Как сообщала Politeka, Лукашенко разозлил Жириновского, политик грозит Беларуси захватом.

Также Politeka писала, что Лукашенко засекли с эффектной брюнеткой.

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