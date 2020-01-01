Фотожабы на политические события, которые облетели сеть

Несмотря на сложную ситуацию в стране, пользователи в сети находили всегда повод для юмора. "Комментарии" сделали подборку самых ярких фотожаб 2019 года.

Пятый президент Украины подписал с вселенским патриархом Варфоломеем Томос об автокефалии Православной церкви Украины. После этого он отправился по областям страны с ним:

Бывший министр экологии Игорь Шевченко выдвинулся на пост президента во время экономического форума в Давосе. Там он забрал несколько шапок. Украинцы вспомнили сразу четвертого президента Виктора Януковича:

Янукович на пресс-конференции рассказал, что его "кинули как лоха" в Евросоюзе:

Том Круз посетил Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинцы начали активно обшучивать тему:

Порошенко во время визита в Запорожье снял шапку с девушки из толпы людей, что пришли к нему на встречу:

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности начала работ на Шулявском путепроводе. Чиновник опубликовал фото с ночной инспекции, где он был в кепке с острым козырьком:

Проходили дебаты на стадионе "Олимпийский". Зеленский и Порошенко должны были сдать анализы перед началом. Не обошли стороной в шутках и Тимошенко:

Зеленский победил в президентских выборах. Украинцы сделали фотожабу с бывших президентов, которые собрались на инаугурацию нового лидера страны:

"Прямую линию" Путина высмеяли карикатурами в сети:

Украине вернули корабли, которые захватила Россия. Но там не было розеток, плафонов, унитазов и других вещей. Пользователи в сети активно начали рисовать фотожабы в связи с этим. Не обошли стороной и лидера РФ Владимира Путина на карикатурах:

Напомним, Стало известно о новогоднем желании Путина

Также Politeka писала, что Путин отшил пенсионерку и взбесил россиян

А еще Politeka сообщала, что Путин оконфузился с нелепой шуткой, скандальное видео произвело фурор



