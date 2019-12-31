Российский президент Владимир Путин в очередной раз стал героем карикатуры

В Twitter появился рисунок известного карикатуриста Сергея Елкина, посвященный Новому году.

Как передает Politeka, карикатурой поделились в блоге Мид Роисси.

На ней изображен маленький глава Российской Федерации, который сидит на коленях у Деда Мороза и просит «побольше вражеских стран».

«Новый год к нам приходит», – гласит подпись к публикации.

В комментариях традиционно не обошлось без сарказма.

«Москвореп, окружен тремя кольцами врагов», «Он же сам себе Санта!», «...зачем *** опять с Дедом Морозом в один кадр вставили, идолопоклонничество шоле?», «И биндер побольше», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что этот же художник емким рисунком высмеял санкции США, из-за которых было приостановленного строительство газопровода «Северный поток-2». На карикатуре Елкина Путин из последних сил удерживает на спине газопровод, а перед ним стоит американский президент Дональд Трамп и жестом запрещает дальнейшее движение вперед.

Таким способом автор показал, что газопровод, на который потратили миллиарды долларов, действительно оказался очень тяжелой ношей для российского лидера.

Мы также рассказывали, что глава РФ стал «героем» еще одной карикатуры. Художник-карикатурист Алексей Ступин поделился картинкой у себя в Twitter. Путина изобразили в туалете: он стоит со спущенными штанами и готовится закинуть вдаль то, что зачерпнул рукой из унитаза (несложно догадаться, что). При этом одна мелкая деталь бросается в глаза: на президенте развевается галстук красного цвета – в таком часто появляется на публике американский лидер Дональд Трамп.

Напомним, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!".

Как сообщала Politekа, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился на камеру, правда вылезла наружу.