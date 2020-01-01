Папа Римский Франциск пытался оттолкнуть от себя агрессивную фанатку, кадры облетели сеть
Как передает Politeka.net, инцидент произошел во время прогулки главы Ватикана в новогоднюю ночь. Видео опубликовано в Твиттере на странице телеканала CBSNews (чтобы посмотреть ролик, скролльте вниз).
"Приветствуя людей на площади Святого Петра в канун Нового года, Папе Франциску пришлось отбиваться от женщины, которая схватила его за руку и дернула к себе", - говорится в твите.
В кадре видно, как люди приветствуют понтифика и пожимают ему руку. Внезапно одна из поклонниц Папы Римского крепко его схватила. Тому пришлось "надавать ей по руке", чтобы освободиться. Также заметно, что он что-то сказал дерзкой женщине, но не предоставляется возможным разобрать. Выглядит произошедшее, пожалуй, больше комично, чем трагично. Тем более понтифик отвернулся от женщины с таким спокойным лицом, будто это не он несколько секунд назад "с боем" вырывал свою руку.
Видео вызвало ажиотаж в сети. Комментирующие рассуждают, а как бы поступили они на месте Франциска.
"Интересно, если бы это сделал Иисус?"
"Он человек. Не Бог... Может быть, у него было больное плечо или, может быть, он знал ее по предыдущим встречам и с него хватило. Дело в том, что он человек и старик."
"Папа Иоанн Павел II никогда бы не ответил таким образом ... Хотя эта женщина была совершенно неправа ..."
"Он человек. Я бы поступил так же. Вы не имеете права хватать кого-либо и тянуть"
"Он пытается убрать руку от нее, а она держится за нее. Любой был бы раздражен подобным"
"Ого, вы видели выражение лица Папы? Немного плохого показал"
Ранее мы сообщали, 25 декабря на Рождественской мессе Папа Римский решил напомнить, что Бог всех любит и прощает, даже очень плохих людей.
"Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить" - отметил понтифик, выступая в соборе Святого Петра в Ватикане.
В традиционной мессе в Ватикане приняли участие около тысячи верующих католиков. Кроме того, на службе присутствовали дети из Венесуэлы, Ирака и Уганды.
Напомним, стало известно, что Папа Франциск будет делать с педофилами.
Как сообщала Politeka, Папа Римский сделал сенсационное заявление: «его не существует».
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