Папа Римский Франциск пытался оттолкнуть от себя агрессивную фанатку, кадры облетели сеть

Как передает Politeka.net, инцидент произошел во время прогулки главы Ватикана в новогоднюю ночь. Видео опубликовано в Твиттере на странице телеканала CBSNews (чтобы посмотреть ролик, скролльте вниз).

"Приветствуя людей на площади Святого Петра в канун Нового года, Папе Франциску пришлось отбиваться от женщины, которая схватила его за руку и дернула к себе", - говорится в твите.

В кадре видно, как люди приветствуют понтифика и пожимают ему руку. Внезапно одна из поклонниц Папы Римского крепко его схватила. Тому пришлось "надавать ей по руке", чтобы освободиться. Также заметно, что он что-то сказал дерзкой женщине, но не предоставляется возможным разобрать. Выглядит произошедшее, пожалуй, больше комично, чем трагично. Тем более понтифик отвернулся от женщины с таким спокойным лицом, будто это не он несколько секунд назад "с боем" вырывал свою руку.

Видео вызвало ажиотаж в сети. Комментирующие рассуждают, а как бы поступили они на месте Франциска.

"Интересно, если бы это сделал Иисус?"

"Он человек. Не Бог... Может быть, у него было больное плечо или, может быть, он знал ее по предыдущим встречам и с него хватило. Дело в том, что он человек и старик."

"Папа Иоанн Павел II никогда бы не ответил таким образом ... Хотя эта женщина была совершенно неправа ..."

"Он человек. Я бы поступил так же. Вы не имеете права хватать кого-либо и тянуть"

"Он пытается убрать руку от нее, а она держится за нее. Любой был бы раздражен подобным"

"Ого, вы видели выражение лица Папы? Немного плохого показал"

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

Ранее мы сообщали, 25 декабря на Рождественской мессе Папа Римский решил напомнить, что Бог всех любит и прощает, даже очень плохих людей.

"Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить" - отметил понтифик, выступая в соборе Святого Петра в Ватикане.

В традиционной мессе в Ватикане приняли участие около тысячи верующих католиков. Кроме того, на службе присутствовали дети из Венесуэлы, Ирака и Уганды.

Напомним, стало известно, что Папа Франциск будет делать с педофилами.

Как сообщала Politeka, Папа Римский сделал сенсационное заявление: «его не существует».

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