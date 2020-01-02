В интернет-сети подняли на смех будущее россиян, которое художник изобразил едким снимком
Как сообщает Politeka, рисунок карикатурист Сергей Елкин опубликовал в Facebook.
Так, на изображенном снимке видно две руки в наручниках. При этом на одной написано 2019, а на другой 2020. Это стало причиной бурного обсуждения со стороны пользователей.
«Очень красноречивая графика. Это также будет трудный год для нас», «2020 – время собирать камни!», «скованы одной цепью», «камней не хватает!», «год сурка», «цепная реакция», «жесть, но правда», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, карикатура на российского президента Владимира Путина всколыхнула сеть, собрав множество комментариев.
Художник-карикатурист Алеша Ступин поделился картинкой у себя в Твиттере. Путина изобразили в туалете: он стоит со спущенными штанами и готовится закинуть вдаль то, что зачерпнул рукой из унитаза (несложно догадаться, что). При этом одна мелкая деталь бросается в глаза: на президенте развевается галстук красного цвета - в таких часто появляется на публике американский лидер Дональд Трамп.
Комментирующие поспешили оставить свое мнение под публикацией:
"Унитаз так понимаю ворований...."
"Хочет загадить грядущее."
"Браво! Шедевр."
"Галстук чё Трамп одолжил??"
"вырвал сердце унитаза"
"Путен кидается путеным )"
"Размножается...)))"
Ранее мы сообщали, Ступин высмеял Путина изобразив его в шапке-ушанке, "нюхающим" дулю. В глаза бросаются: сразу трое часов на руке президента.
Напомним, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!"
Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.
Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе