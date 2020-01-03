В интернет-сети подняли на смех президента РФ Владимира Путина за то, что он решил оригинально «расправиться» со своим коллегой

Как сообщает Politeka, снимок опубликовал художник Сергей Елкин в Твиттер.

«Белорус! Иди к нам сдаваться! Мы дадим тебе бочку нефти», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что карикатура сделана по образу популярного исторического лейтмотива: фашисты призывают сдаваться своих противников, обещая им «золотые горы». Поклонники сети восприняли насмешку с юмором, о чем говорят комментарии под снимком.

«не надо было заигрывать с Кремлем», «Бочку варенья и корзину печенья......», «Редкое умение ссориться с самыми близкими друзьями», «Россия не умеет располагать кого-либо, к любви и дружбе. Она умеет только покупать любовь, принуждать шантажом и брать силой. Этим и гордится», «Следующий шаг это поконуть таёжный союз», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин пытается всеми силами возглавить Союзное государство.



Так российский военный эксперт и блогер Эль Мурид прокомментировал новость о том, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь.



"По всей видимости, Путину так сильно хочется стать президентом Союзного государства, что аж невтерпеж. Поэтому Лукашенко уже не намекают, а просто грубо выкручивают руки, чтобы он подписал все бумажки и не мешал кремлевскому партнеру решать свои проблемы", - считает он.

По словам эксперта, в таких действиях Путина нет ничего нового.

"Шантаж нефтью и газом - база и основа российской политики. Когда наши чиновники рассказывают, что нефть и газ - это просто бизнес, никакой политики, выглядит это очень глупо. Просто потому, что примеров обратному более чем достаточно", - заключил он.

Напомним, в Украине придумали, как заставить Москву отказаться от строительства «Северного потока-2».

Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.

Также Politeka писала, что в Европе решат судьбу транзита российского газа через Украину.