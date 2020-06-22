Одинокая девушка подала в суд на оператора сотовой связи за утверждение, что она недоступна
– Слушай, а давай с тобой уедем. Только я и ты, а дальше будь что будет…
– Женщина, я вам ещё раз повторяю: пока полная маршрутка не наберётся, мы никуда не поедем!
***
Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то 90% блондинок исчезнет с лица Земли!
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***
В церкви.
— Грешила, дочь моя?
— Ох, грешила, батюшка!
— Каешься?
— Каюсь, батюшка!
— Ну, целуй распятие... да без языка!
***
Включаешь канадское ТВ: главная страна в мире — Канада. Включаешь американское ТВ: главная страна в мире — США. Включаешь немецкое ТВ: главная страна в мире — Германия. Включаешь российское ТВ: главная страна в мире — Украина.
***
– Мама, можно мне взять конфетку?
– Сынок, только через мой суп!
***
Мама подходит к сыну и протягивает ему фотографию:
– Сынок ты должен знать… Это твой настоящий отец.
– О Боже мой! Я ребенок фотографии!
– Сейчас я засуну свой влажный язык между этих податливых булок…
– Блин, Петрович, задолбал, жри быстрее свой чизбургер, мы опаздываем!
***
Есть мужчины, которые с понтом говорят: “Я один такой!”.
Смотрю я него и думаю: “Слава богу!”.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались бы их мужеством.
Напомним, технологический "триумф" Путина стал посмешищем на весь мир.
Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.
Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.