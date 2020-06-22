Одинокая девушка подала в суд на оператора сотовой связи за утверждение, что она недоступна

– Слушай, а давай с тобой уедем. Только я и ты, а дальше будь что будет…

– Женщина, я вам ещё раз повторяю: пока полная маршрутка не наберётся, мы никуда не поедем!

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Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то 90% блондинок исчезнет с лица Земли!

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В церкви.

— Грешила, дочь моя?

— Ох, грешила, батюшка!

— Каешься?

— Каюсь, батюшка!

— Ну, целуй распятие... да без языка!

***

Включаешь канадское ТВ: главная страна в мире — Канада. Включаешь американское ТВ: главная страна в мире — США. Включаешь немецкое ТВ: главная страна в мире — Германия. Включаешь российское ТВ: главная страна в мире — Украина.

***

– Мама, можно мне взять конфетку?

– Сынок, только через мой суп!



***

Мама подходит к сыну и протягивает ему фотографию:

– Сынок ты должен знать… Это твой настоящий отец.

– О Боже мой! Я ребенок фотографии!

– Сейчас я засуну свой влажный язык между этих податливых булок…

– Блин, Петрович, задолбал, жри быстрее свой чизбургер, мы опаздываем!

***

Есть мужчины, которые с понтом говорят: “Я один такой!”.

Смотрю я него и думаю: “Слава богу!”.



Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались бы их мужеством.

Напомним, технологический "триумф" Путина стал посмешищем на весь мир.

Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.

Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.