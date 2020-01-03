В сети показала, чего достигла Россия за 40 лет

В сети высмеяли обещанный Владимиром Путиным «технологический прорыв» в России



Как передает Politeka.net, соответственный пост опубликовал на своей страничке в Twitter российский экономист Владислав Жуковский.

Кроме того, он прикрепил график, который показывает обещанный президентом РФ "технологический прорыв".

"Обещанный Путиным «технологический прорыв». В 1980г на долю СССР приходилось 20% всех промышленных роботов (у США тоже 20%). К 1985г доля достигла 40%. Сегодня менее 0,15%. На 10 тыс рабочих - 3 робота. В Китае 97, в США 200, в Японии 308, в Юж Корее 710. В среднем по миру 85" , говориться в подписи к посту.

Такая информация не оставила равнодушными пользователей сети, которые активно дискуссировали под постом.

"Зачем роботы, если есть люди с ЗП 15к ?", "Роботов поменяли на рабов", "Прогресс идиотизма очевиден! Роботам не победить идиотов!", "Зато индусов обогнали, народ который не умеет руки мыть", "Это, видимо, потому, что все бюджетные ресурсы съедают "роботы" Нанокорпорации и Сколково, работающие на гаджеты Медведева. Не до промышленности сейчас, пусть подождёт.", - писали в сети.











Ранее, очередная инициатива российских властей вызвала шквал насмешек в соцсетях.

Так, с 30 января россиянам разрешат охотиться с луком и арбалетом. Именно в этот день вступит в силу соответствующий федеральный закон

Всоцсетях уже высмеяли очередное «покращення» в РФ. В своем микроблоге пользователь Vіtаuskаs написал:

«Россия на пороге нового рывка. Попрошу не путать с прорывом. Вот когда с камнями и палками охотиться разрешат, тогда будет прорыв. Прорыв в каменный век».

Напомним, Путин огорошил новой внешностью.

Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.

Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.