Российские СМИ отличились очередным маразмом



Так, в России придумали заменить слов "взрыв" на "хлопок".



Как передает Politeka.net, такими наблюдениями делятся пользователи сети.

Такой своеобразный запрет вызвал бурные обсуждения в сети: одни крайне возмутились, а другие нашли повод очередной раз посмеяться.

"Хлопок бытового газа"!!! Они вообще сами себя слышат? Про "хлопок народного возмущения" они тоже именно так напишут?", "Вот они и дождутся, что люди выйдут на улицы и начнут хлопать не в ладоши", "горох больше не ем, мало ли что, по каждому хлопку уже проверки проводят", "Это раньше говорили, что газ взрывается( меня об этом с детства предупреждали). А оказалось, что он просто хлопает...в ладоши", "Слово «хлопок» можно заменить словом «пук»" - писали пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что новогоднее поздравление российского президента Владимира Путина высмеяли в очередной раз.

Теперь в сети поиздевались над локацией, в которой якобы записывали речь главы РФ

Так, в микроблоге Мид Роисси опубликовали фото, на котором запечатлен Путин на балконе. На нем длинное черное пальто и угги, стоит он на подставке, застеленной ковровой дорожкой, а у него за спиной – панорама ночной Москвы.