– Девушка, что вы на меня так смотрите, будто у вас родители на дачу уехали?
– Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратила! - рыдания девушки из комнаты.
Голос из кухни:
— Доченька, хватит говорить с дипломом.
***
Бесстыжая Ратаковски сняла лифчик и покрасовалась с раздетой подружкой: пикантные кадры
Полуголая Бузова выпятила вперед свою главную гордость, засветив лишнее: «Откуда такие…»
Горячая жена Артура Пирожкова раздвинула ноги в игривой позе: «Амазонка»
Звезда «Великолепного века» показала лицо после ботокса крупным планом: «Как кукла»
Вопрос из кроссворда:
— На какую городскую службу резко увеличивается нагрузка в минуты телерекламы?
Ответ:
— Канализация.
***
Урок арифметики. Учительница задает Вовочке вопрос:
— Вот представь, я даю тебе 200 долларов. Ты отдаешь $50 Машеньке, $50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя будет?
Вовочка:
— Оргия.....
***
После корпоратива.
— Дорогой, не ори. Все расскажу: я не пила, с мужиками не целовалась, ела, танцевала. И все. Вопросы?
— ПЛАТЬЕ ГДЕ?!
***
Надпись на пачке сигарет: «До пенсии ты теперь вряд ли доживешь, так что кури!».
***
Многие проблемы решаются одним легким поднятием заднего места.
***
- Простите, Вы не видели моего брата-близнеца?
- Так вы уже спрашивали.
***
Нет ничего лучше, чем отмечать Новый год с теми, кого любишь. Поэтому мы с оливье решили пригласить к себе холодец.
***
Группа россиян, потерявшихся в американских джунглях, была найдена благодаря полиглотам-попугаям, которые покрыли матом весь путь следования туристов...
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Ученые смоделировали мир без мужчин: ни одного преступления, никаких войн и наркотиков и много счастливых, толстых женщин без макияжа!
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Абстракционизм - это искуство, когда бесталанные создают бессмыслицу, которую беспринципные продают бестолковым.
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Если в 40 перепрыгиваешь турникет, то здоровье в порядке, но над жизнью стоит призадуматься.
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Съездил в Таиланд. Теперь понимаю смысл фразы: "А она - молодец!".
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Если спящему кошатнику ночью положить на грудь кирпич, то он всю ночь будет заботиться о нем, укрывать и бояться повернуться.
Напомним, подвыпившая Поклонская поплатилась за неудачный подкат к Зеленскому.
Как сообщала Politeka, опухший Путин напугал внешним видом под елкой.
Также Politeka писала о том, что Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!".