Президента России Владимира Путина ярко высмеяли в сети
Как передает Politeka.net, в Twitter-аккаутне "Разбираются. Потерпите" сравнили, как глава Кремля выглядел во время новогоднего поздравления в 2019 и в 2020 годах и предположили, как он изменится до конца своего президентского срока.
На кадрах видно, что лицо Путина сильно изменилось за 2019 год. В частности, появились несвойственные ему широкие скулы. А вот на снимке 2024 года, хозяина Кремля изобразили уже с внушительным подбородком.
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Данный пост активно обсуждают пользователи сети.
"Россией правит Франкенштейн", "У них заканчиваются клоны", "2020 - так выглядят только в гробу.", "Это называется укол молодости в косметологии", "Путин превращается в Рогозина", "Произошло ботоксное вливание бюджета", - писали под снимком.
Напомним, недавно внешний облик Путина напугал публику. Его руку сравнили с клешней. Ситуация происходила во время большой пресс-конференции политика в Москве.
Пользователи с юмором отреагировали на снимок и предположили, что российского президента Владимира Путина подкосил инсульт или болезнь Паркинсона.
Ранее мы рассказывали о том, что в сети появилась фотожаба, на которой Владимир Путин сидит на кресле из навоза, созданном якутским «скульптором».
Также в сети опубликовали смешное видео с главой РФ, который произносит новогоднюю речь. На экране дата – 2047 год, в кадре – заметно постаревший российский лидер.
Напомним, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!".
Как сообщала Politekа, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.
Также Politeka писала, что Путин оконфузился на камеру, правда вылезла наружу.