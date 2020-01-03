Президента России Владимира Путина ярко высмеяли в сети

Как передает Politeka.net, в Twitter-аккаутне "Разбираются. Потерпите" сравнили, как глава Кремля выглядел во время новогоднего поздравления в 2019 и в 2020 годах и предположили, как он изменится до конца своего президентского срока.

На кадрах видно, что лицо Путина сильно изменилось за 2019 год. В частности, появились несвойственные ему широкие скулы. А вот на снимке 2024 года, хозяина Кремля изобразили уже с внушительным подбородком.