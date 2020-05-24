– Девушка, что вы на меня так смотрите, будто у вас родители на дачу уехали?

– Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратила! - рыдания девушки из комнаты.

Голос из кухни:

— Доченька, хватит говорить с дипломом.

***

Вопрос из кроссворда:

— На какую городскую службу резко увеличивается нагрузка в минуты телерекламы?

Ответ:

— Канализация.

***

Урок арифметики. Учительница задает Вовочке вопрос:

— Вот представь, я даю тебе 200 долларов. Ты отдаешь $50 Машеньке, $50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя будет?

Вовочка:

— Оргия.....

***

После корпоратива.

— Дорогой, не ори. Все расскажу: я не пила, с мужиками не целовалась, ела, танцевала. И все. Вопросы?

— ПЛАТЬЕ ГДЕ?!

***

Надпись на пачке сигарет: «До пенсии ты теперь вряд ли доживешь, так что кури!».

***

Многие проблемы решаются одним легким поднятием заднего места.

***

- Простите, Вы не видели моего брата-близнеца?

- Так вы уже спрашивали.

***

Нет ничего лучше, чем отмечать Новый год с теми, кого любишь. Поэтому мы с оливье решили пригласить к себе холодец.

***

Группа россиян, потерявшихся в американских джунглях, была найдена благодаря полиглотам-попугаям, которые покрыли матом весь путь следования туристов...

***

Ученые смоделировали мир без мужчин: ни одного преступления, никаких войн и наркотиков и много счастливых, толстых женщин без макияжа!

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Абстракционизм - это искуство, когда бесталанные создают бессмыслицу, которую беспринципные продают бестолковым.

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Если в 40 перепрыгиваешь турникет, то здоровье в порядке, но над жизнью стоит призадуматься.

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Съездил в Таиланд. Теперь понимаю смысл фразы: "А она - молодец!".

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Если спящему кошатнику ночью положить на грудь кирпич, то он всю ночь будет заботиться о нем, укрывать и бояться повернуться.

Напомним, подвыпившая Поклонская поплатилась за неудачный подкат к Зеленскому.

Как сообщала Politeka, опухший Путин напугал внешним видом под елкой.

Также Politeka писала о том, что Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!".