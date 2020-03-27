Вот говорят, то, что ты ищешь, тоже ищет тебя. Честно говоря, меня пугает мысль, что где-то по улице ходит чемодан, набитый деньгами
Удаленная работа — это не только приятно, но и круглосуточно.
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- Ну что помогли вашему мужу таблетки от мании преследования?
- Нет, доктор. Его вчера в подъезде застрелили.
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Мужчина, признающий свои ошибки, когда он не прав - мудрец.
Мужчина, признающий свои ошибки, когда он прав - женатый.
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Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину раньше, чем ученые.
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- Давай как психолог - психологу, посоветуй, что мне делать: муж не любит мою собаку!
- У тебя есть выход - отравить.
- Кого?
- Ну, у тебя есть выбор...
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Суд изучил все вещественные доказательства и перешел к изучению материальных предложений.
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Тамада Сидорчук пересмотрел все части "Пилы" и почерпнул оттуда несколько новых конкурсов для свадеб.
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- Сколько вам лет?
- А сколько дадите мне?
- Не забывайте где вы находитесь, подсудимая Иванова!
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Зачитался вчера на ночь словарем синонимов. Как же обидно, горько, нелепо, досадно и огорчительно было сегодня проспать.
Напомним, у Путина опозорились на весь мир новым "достижением"
Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.
Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.