Вот говорят, то, что ты ищешь, тоже ищет тебя. Честно говоря, меня пугает мысль, что где-то по улице ходит чемодан, набитый деньгами

Удаленная работа — это не только приятно, но и круглосуточно.

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- Ну что помогли вашему мужу таблетки от мании преследования?

- Нет, доктор. Его вчера в подъезде застрелили.

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Мужчина, признающий свои ошибки, когда он не прав - мудрец.

Мужчина, признающий свои ошибки, когда он прав - женатый.

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Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину раньше, чем ученые.

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- Давай как психолог - психологу, посоветуй, что мне делать: муж не любит мою собаку!

- У тебя есть выход - отравить.

- Кого?

- Ну, у тебя есть выбор...

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Суд изучил все вещественные доказательства и перешел к изучению материальных предложений.

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Тамада Сидорчук пересмотрел все части "Пилы" и почерпнул оттуда несколько новых конкурсов для свадеб.

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- Сколько вам лет?

- А сколько дадите мне?

- Не забывайте где вы находитесь, подсудимая Иванова!

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Зачитался вчера на ночь словарем синонимов. Как же обидно, горько, нелепо, досадно и огорчительно было сегодня проспать.

Напомним, у Путина опозорились на весь мир новым "достижением"

Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.

Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.